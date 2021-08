Alibaba ontslaat manager na bericht over seksueel misbruik

De Chinese webwinkelreus Alibaba heeft een manager ontslagen die een medewerkster zou hebben aangerand. Het verhaal van de vrouw ging viraal op sociale media in China, nadat ze het had gepubliceerd op het intranet van het bedrijf.

Een medewerkster van Alibaba publiceerde zondag een pdf-document van elf pagina's waarin ze schrijft dat haar manager haar tijdens een zakenreis in Jinan aanrandde. Volgens de vrouw dwong hij haar alcohol te drinken tijdens een etentje met een klant en misbruikte hij haar daarna in haar hotelkamer. Ze meldde het incident begin augustus al bij de personeelsdienst, maar die greep niet in.