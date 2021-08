Alleen VS en Frankrijk gaan door met evacuaties uit Afghanistan

Aan de luchthaven in Kaboel blijft het erg druk, ondanks de twee dodelijke aanslagen donderdag. Talloze mensen proberen nog altijd Afghanistan te ontvluchten, terwijl almaar meer westerse landen hun evacuatiemissies hebben stopgezet.

Na de explosies in Kaboel beëindigen almaar meer westerse landen de evacuaties uit Afghanistan. Alleen de Verenigde Staten zetten hun missie formeel voort. President Joe Biden benadrukte dat donderdagavond nog eens in een persconferentie, naar aanleiding van de gesneuvelde Amerikaanse militairen in Kaboel. Het Pentagon zei wel dat 'de prioriteit uitgaat naar het weghalen van de Amerikaanse troepen en de militaire uitrusting'. Er zijn nog zo'n 1.500 Amerikaanse burgers in Afghanistan.

Ook Frankrijk probeert nog 'meerdere honderden' mensen uit Afghanistan te evacueren. Dat heeft president Emmanuel Macron donderdag gezegd. Nochtans had de Franse premier Jean Castex eerder gezegd dat de operatie vrijdagavond afgerond zou zijn, de deadline die de taliban hadden opgelegd.

+100 De aanslagen in Kaboel hebben al zeker 100 mensen het leven gekost.

Het Verenigd Koninkrijk rondt de laatste evacuaties vrijdag af, net als Italië, Zweden, Spanje en Nederland. Donderdagavond, tijdens en na de aanslagen, die al zeker meer dan 100 mensen het leven hebben gekost, beslisten onder meer Duitsland, Canada, Hongarije en Polen de evacuaties te stoppen.

België staakte de evacuaties woensdagavond al, nog geen 24 uur voor de aanslagen. De operatie werd stopgezet door de imminente dreiging van een zelfmoordaanslag. De situatie in Kaboel is nog altijd kritiek. Het Amerikaanse ministerie van Defensie waarschuwde voor verdere dreiging en blijft rekening houden met meer aanslagen. Volgens waarnemers ter plaatse lijken de taliban hun controleposten wel te hebben versterkt.

Luchthaven

Intussen wordt druk onderhandeld over wat met de luchthaven in Kaboel moet gebeuren. De taliban zijn in gesprek met Turkije over de verdere beveiliging. Volgens de Turkse president Erdogan werd zijn land gevraagd de logistiek van de luchthaven op zich te nemen, terwijl de taliban blijven instaan voor de veiligheid.

Daarnaast lopen gesprekken tussen onder meer Duitsland, de Verenigde Staten, Turkije en andere partners om de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad ook na 31 augustus open te houden voor evacuaties. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas laten weten.

We moeten met de taliban blijven praten, omdat ze een bijzondere rol te spelen hebben in het functioneren van de luchthaven na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Heiko Maas Duits minister van Buitenlandse Zaken

'We moeten met de taliban blijven praten, omdat ze een bijzondere rol te spelen hebben in het functioneren van de luchthaven na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen', zegt Maas. Hij gaf toe dat het tijdvenster voor de huidige evacuatieoperaties niet 'onbegrensd blijft openstaan'. Maar volgens hem zullen Afghanen die nood hebben aan bescherming ook na het aflopen van de huidige missies opties hebben om zich in veiligheid te brengen.

'Tekort aan medisch materiaal dreigt' In Afghanistan slinkt de voorraad aan medisch materiaal voor de gezondheidszorg. Door de veiligheidssituatie kunnen geplande vluchten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) niet plaatsvinden. 'De voorraden volstaan nog maar voor enkele dagen', zegt Rick Brennan, noodhulpcoördinator van de WGO voor de regio. Van bijna alles zijn er tekorten: materiaal voor de verzorging van verwondingen, voor de behandeling van ondervoeden en medicijnen voor chronisch zieken. De WGO probeert met de steun van Pakistan de luchthaven van Mazar-i-Sharif te bereiken. Begin volgende week staan vluchten op de planning.

Laatste chartervlucht

Na het stopzetten van de Belgische evacuatiemissie Red Kite is de laatste chartervlucht vrijdagochtend aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Dat blijkt uit de gegevens van Flightradar. In een tweet liet Defensie donderdagavond weten dat de vlucht is vertrokken, zonder het aantal passagiers aan boord mee te delen. Volgens De Morgen zouden na de laatste Belgische evacuatievluchten nog 15 Belgen geëvacueerd zijn met vluchten van andere landen. Die informatie is nog niet bevestigd door Buitenlandse Zaken.

135 Er blijven nog 135 Belgische militairen en twee C-130's in Islamabad. Dat heeft het kernkabinet vrijdag beslist.

De evacuatie van Belgen en andere personen met een link met ons land van Kaboel naar Islamabad werd woensdag om 21.30 uur stopgezet. Rond dat uur landde het laatste vliegtuig in de Pakistaanse hoofdstad en hadden alle Belgische militairen Afghanistan verlaten. Er blijven nog 135 Belgische militairen en twee C-130's in Islamabad, heeft het kernkabinet vrijdag beslist.