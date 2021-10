‘Als het attractiepark af is, komen de Chinezen hier wel wonen’

De Chinese stad Jurong rekende op duizenden nieuwe bewoners en toeristen. Nu staat een modderig bouwterrein vol flats in aanbouw. Niemand wil ze hebben en gewerkt wordt er niet. ‘Ik verwachtte niet dat een groot bedrijf als Evergrande zo snel in zo’n grote crisis zou verkeren.’

Op de 24ste verdieping hangen briefjes op de deur met de naam van de kopers. Ze kunnen er zo intrekken. Aan het balkon hangt een welkomstcadeautje van de vastgoedontwikkelaar Evergrande: een traditionele rode geluksknoop.

Dit gebouw is af. Het appartement op de bovenste verdieping geeft uitzicht over een gebied waar Evergrande 56 flatgebouwen neerzet. Met sportvelden, winkels, restaurants en een tweetalige kleuter- en basisschool hoeven bewoners de wijk niet meer uit.

De rand van het gigantische bouwterrein heeft nette gazonnetjes en parkeerplaatsen. Hoe verder naar achteren, hoe schever het plaveisel, hoe kaler de gevels, hoe leger de betonnen geraamtes tot helemaal achteraan alleen wat palen als rietstengels uit de modder omhoogsteken. Vogels hebben er een nest in gebouwd. Een overgebleven arbeider stukadoort de ingang van de parkeergarage. Hij wordt nog betaald, vertelt hij. Blijkbaar moest dit klusje af.

30 procent DE VASTGOEDSECTOR IS GOED VOOR BIJNA 30 PROCENT VAN DE CHINESE ECONOMIE.

Op het nippertje loste de vastgoedontwikkelaar Evergrande vorige week vrijdag een lening van 83,5 miljoen dollar af. Het is een doekje voor het bloeden, want de kas is leeg. Er is geen geld meer om de wijk bij de stad Jurong, even ten oosten van Nanjing, af te bouwen.

De volledige schuld van meer dan 300 miljard dollar is nagenoeg niet af te lossen. Op de bijna 800 bouwplaatsen ligt sinds augustus het werk stil, 200.000 appartementen waren nog niet klaar. De Chinese vastgoedbubbel staat op barsten, want Evergrande is lang niet de enige ontwikkelaar die niet kan voldoen aan Pekings strengere eisen: projecten mogen niet meer met leningen gefinancierd worden zolang de schulden niet zijn afbetaald.

Eind augustus staakte Evergrande alle bouwwerkzaamheden. De animo om een huis te kopen daalt, laat staan een huis dat maar half af is, zoals hier in Jurong. In 2017 werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van deze 134 hectare, dit jaar moest ze klaar zijn.

Het ziet er niet naar uit dat het huis van de 29-jarige Gan Jinxin binnenkort af is. Zojuist heeft hij het ingeschreven in de landelijke databank. ‘Anders is het niet van mij op het moment dat Evergrande omvalt.’ Hij kocht het twee jaar geleden: 1,2 miljoen yuan (162.000 euro) voor 127 vierkante meter. Dat het nog niet af is, vindt hij geen ramp, want hij weet nog niet goed wat hij ermee gaat doen. ‘Mijn ouders kunnen er wonen, of ik met mijn kind, als dat er ooit komt.’

Toen hij klein was, kochten zijn ouders een huis voor hem in het centrum van Jurong. De opbrengst van de verkoop stak hij in een huis in de nieuwe wijk. ‘Ik weet wel dat er op de huizenmarkt een enorme bubbel is, maar ik heb nog altijd het gevoel dat een investering relatief veilig is. Al verwachtte ik niet dat zo’n groot bedrijf zo snel in zo’n grote crisis zou komen.’

‘Er staat veel leeg’

In het managementkantoortje van het flatgebouw wacht meneer Xu op nieuwe bewoners. ‘Eigenlijk woont hier niemand’, zegt hij. ‘Alles is verkocht, maar er staat veel leeg omdat vooral mensen van buiten de huizen kochten als investering.’ Voor zijn werkgever, de Evergrande Group hoopt hij op een goede afloop. ‘Als het attractiepark eenmaal af is, komen mensen hier wel wonen.’

Net als veel andere Chinese conglomeraten is Evergrande actief in ongeveer alles waarmee geld te verdienen valt: mineraalwater, olie, videostreaming, software, elektrische auto’s, vastgoedmanagement of spa’s. Het dochterbedrijf Kids World Group zou op 15 locaties in het land een ‘cultureel en toeristisch dorp’ neerzetten.

Tot nu is alleen het park op het eiland Hainan af, een onderdeel van Evergrande’s Ocean Flower Island, dat compleet met pretparken, hotels en een concertgebouw maar liefst 100 miljard yuan (13,45 miljard euro) kostte.

Zo’n feest moet het in Jurong ook worden. Pal naast de nieuwe wijk staat een rij pastelkleurige Anton Pieck-achtige huisjes. Die moeten het attractiepark voorstellen. De restaurantjes eromheen gingen in 2019 open, maar in augustus ging alles weer dicht, vertelt de verkoopster in het enige winkeltje dat nog open is maar binnenkort ook sluit.

Een maquette belooft een park anderhalf keer zo groot als Disneyland. Tot nu beperkt het zich tot een klein strookje. Een allegaartje aan bekende, nagemaakte tekenfilmfiguren is er uitgestrooid. De kans dat het park ooit afgeraakt, lijkt klein - laat staan dat het Disneyland overtreft.

20% 20 procent van de huizen in China staat leeg.

De huizenmarkt was voor Chinezen jarenlang de veiligste en lucratiefste inves- tering. Op de privémarkt valt weinig te beleggen en het is riskant. De banken zijn staatsbedrijven, afhankelijk van een grillig financieel beleid in Peking. De opbrengst uit de huizenverkoop steken mensen liever weer in nieuwe huizen. 80 procent van het kapitaal dat huishoudens bij elkaar spaarden, zit in stenen.

De kopers van deze huizen konden er jarenlang van uitgaan dat hun investering meer waard werd. De waarschuwing van president Xi Jinping dat huizen er zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren, ging het ene oor in en het andere uit. De vraag bleef enorm. Zo werden veel te veel huizen gebouwd: 20 procent van de huizen in China staat leeg.

Schermvullende weergave Pastelkleurige huisjes moeten het attractiepark voorstellen. ©Raul Ariano pour Le Monde

Stempelkussentje

Een lichtpuntje is dat de kopers tenminste een echt huis hebben om op terug te vallen, zeggen experts. Helemaal waardeloos worden de betonnen kolossen nooit. Zelfs al daalden vorige maand voor het eerst sinds zes jaar de huizenprijzen. In Jurong met bijna 17 procent. En het kan erger, vertelt Gan Jinxin. Betaalde hij nog 9.500 yuan per vierkante meter voor zijn appartement, nu zouden er huizen voor 6.000 yuan per vierkante meter in de verkoop gaan.

In het makelaarskantoor van Evergrande doen ze er alles aan om de kopers te overtuigen. Ze worden warm gemaakt voor de vloerverwarming, de butlerservice en het Japanse toilet voor in de badkamer. Makelaar Hu Cui knippert met lange, valse wimpers haar ergernis weg. Ze verdient dezer dagen de helft minder dan voorheen. ‘Niemand koopt nu een huis. In augustus en september ook al niet, en ik krijg commissie op elk huis dat ik verkoop.’

Alles is verkocht, maar er staat veel leeg omdat mensen van buiten de huizen kochten als investering.

Een vrouw komt de papieren tekenen voor het huis dat ze al even geleden kocht. Terwijl de koper haar duim op een rood stempelkussentje drukt, zegt Hu wat ze van de situatie vindt. ‘Vastgoed is een grote bubbel, er zijn te veel huizen en de risico’s van een voorverkoop zijn te groot. Maar het bedrijf garandeert dat het huis opgeleverd wordt.’

Onbetaalde rekeningen

Terwijl de toeleveranciers klagen over onbetaalde rekeningen, werken de financiële autoriteiten aan manieren om Evergrande zachtjes te laten neerkomen. De vastgoed- sector is goed voor bijna 30 procent van de Chinese economie. De huizenprijzen dreven ook de vraag naar land op, en landverkoop is een belangrijke inkomstenbron voor lokale overheden. Speculatie met land droeg bij aan de vastgoedbubbel.