‘Als we nu verliezen, verliezen we voor altijd onze vrijheid'

Opgebroken straten, gesloten winkels en vluchtende toeristen: delen van Hongkong beginnen op een oorlogsgebied te lijken. Met een belegering van de Polytechnic University, die bezet is uit protest tegen de toenemende invloed van China, probeert de politie de weerstand te breken.

Anouk Eigenraam, Hongkong

Na een zeer gewelddadig verlopen zondag verliep maandag in Hongkong niet minder onrustig. Er vielen zeker zeventig gewonden. De dag ervoor had de politie geprobeerd de bezette Polytechnic University te ontruimen door traangas af te vuren en waterkanonnen in te zetten, maar liet ze het daar uiteindelijk bij.

Ik ben zo verdrietig hierover. De politie bestuurt de regering, niet andersom. Ze luistert niet naar de wil van het volk. Betogende gepensioneerde ingenieur in Hongkong

Maandagochtend wist de politie een van de toegangswegen naar de campus te doorbreken en stormde ze een deel van het gebouw in waar de eerste hulpverleners zaten. Een groot deel van de medische vrijwilligers werd gearresteerd. In een zijvleugel van het gebouw brak een grote brand uit, die de demonstranten zelf zouden hebben gesticht, meldde de krant South China Morning Post. De brandweer moest eerst roadblocks verwijderen om het vuur te kunnen blussen.

Groepen demonstranten probeerden de campus te ontvluchten, maar ze werden met traangas teruggedrongen. Enkelen die het wel lukte, werden gearresteerd. Nog altijd zouden ruim zeshonderd studenten in de universiteit zitten.

Starbucks vernield

In de middag brak ook onrust uit in de nabijgelegen wijk TST. Een filiaal van Starbucks werd vernield. De koffieketen werkt samen met een Chinese keten en ligt daarom onder vuur in Hongkong. Demonstranten braken de stenen van enkele toegangswegen naar de universiteit op en blokkeerden de weg met hekken. De oproerpolitie raakte daarop in discussie met enkele inwoners.

Schermvullende weergave Manifestanten proberen te vluchten. ©AFP

Hongkongers met kinderen die vastzitten op de campus uitten hun bezorgdheid op Twitter en Facebook. Moeders deden een oproep aan hun kinderen om ‘veilig’ te blijven. ‘Je bent moeders zoon, je moet volhouden en voor jezelf zorgen’, zei een moeder.

Het verzet breken door de campus hermetisch af te sluiten en de studenten uit te hongeren, lijkt de nieuwe strategie van de politie te zijn. Ken Woo Kwok-wang, de voorzitter van de studentenvereniging, verklaarde dat de politie een ‘humanitaire crisis’ veroorzaakt. ‘Er is gebrek aan voedsel en water, er zijn gewonden en het gebrek aan hygiëne wordt erger’, citeerde South China Morning Post hem.

Via sociale media riepen de studenten burgers op voedsel en water naar de campus te krijgen. ’s Middags vormden inwoners een lange rij, waarbij ze voorraad doorgaven tot aan de barricaden.

Zichtbaar vermoeid

Maandagavond escaleerden de demonstraties opnieuw bij TST en de wijk Jordan. Demonstranten blokkeerden verschillende wegen. ‘Ik moet wel. We hebben geen keuze’, zegt een man in overhemd en pantalon die druk bezig is stenen uit de straat te halen. Hij komt al maanden na zijn werk demonstreren.

‘Het gedrag van de politie is onacceptabel’, zegt een twintiger die ook als het even kan, demonstreert na haar werk. ‘Als we nu verliezen, verliezen we voor altijd onze vrijheid.’ Ze schimpt op bestuurder Carrie Lam, die eerder die dag een gewonde politieagent in het ziekenhuis heeft bezocht.

Dat de situatie steeds grimmiger wordt, is te merken. Terwijl velen tot nu graag met de media spraken, willen steeds minder mensen iets zeggen. Ze zijn zichtbaar vermoeid. Ook de agenten bij de wegversperringen en de checkpoints lijken steeds minder geduldig en beginnen al snel te roepen naar de demonstranten.

Schermvullende weergave Met een mensenketting proberen betogers voorwerpen tot bij de eerste rij te brengen. ©AFP

Om 20.00 uur verzamelen honderden mensen bij de Urban Council Centenary Garden voor een vreedzame sit-in. Alle winkels op het plein zijn dicht. Net ervoor heeft de politie in een straat ernaast met traangas geschoten op groepen demonstranten.

Op het plein bevinden zich niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Een van hen, een gepensioneerde ingenieur, is een alumnus van de universiteit. ‘Ik ben zo verdrietig hierover. De politie bestuurt de regering, niet andersom. Ze luistert niet naar de wil van het volk.’

‘Red onze kinderen’

Op de rally ontstaat discussie of de demonstranten moeten optrekken naar de Polytechnical University. Een vakbondslid zegt dat hij onderhandelt met de politie om voedsel naar de campus te krijgen, maar veel demonstranten geloven hem niet. Na veel heen en weer geschreeuw trekt de mensenmassa naar de universiteit. ‘Red onze kinderen op Polytec!’ scandeert ze.

De mensenmassa stuit al snel op een blokkade van de oproerpolitie. Die houdt een bord omhoog met de tekst dat ze traangas inzet als mensen niet vertrekken. Snel delen mensen mondkapjes en water aan elkaar uit. Dan schiet de politie traangas en rent iedereen weg. Een deel van de mensen vlucht hoestend en met tranende ogen een appartementengebouw in. De receptionist kijkt lijdzaam toe.

De demonstranten herpakken zich. Ze blijven proberen op te rukken naar de universiteit, dit keer via een straat waar zich het Intercontinental Hotel bevindt. Af en toe zoeken ze hun toevlucht tot het hotel. Een paar toeristen snellen een taxi in. ‘Let’s go’!’