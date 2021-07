Amerikaans duo veroordeeld voor ontsnapping Carlos Ghosn

Een rechtbank in Tokio heeft maandag de eerste straffen uitgesproken in verband met de arrestatie en ontsnapping van Carlos Ghosn, de gewezen CEO van Renault-Nissan.

Michael Taylor, een veteraan van de special forces van het Amerikaanse leger, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Zijn zoon Peter moet 20 maanden naar de cel. Beiden pleitte schuldig voor hun rol in de ontsnapping van Carlos Ghosn, de ex-CEO van de autogigant Renault-Nissan.

Het duo werd een jaar geleden gearresteerd in de VS en, na een lange strijd, uitgeleverd aan Japan. Daar verscheen het een maand geleden voor het eerst voor de rechtbank . Michael en Peter Taylor verontschuldigden zich voor hun rol. 'Ik betreur mijn daden ten zeerste en bied mijn oprechte verontschuldigingen aan voor het veroorzaken van moeilijkheden voor de rechtsgang en voor het Japanse volk. Het spijt me', zei Michael Taylor in de rechtbank terwijl hij tranen wegveegde.

Libanon

Ghosn wordt in Japan beschuldigd van financieel geknoei. Nissan en het Japanse openbaar ministerie beschuldigen hem ervan via een ingewikkeld web aan transacties over vele jaren zo’n 80 miljoen euro te hebben gestolen uit de bedrijfskassen. Ghosn ontkent de aanklacht en wist eind 2019 het land te ontvluchten door zich te verstoppen in een koffer en met een privéjet naar Turkije te vliegen. Uiteindelijk belandde hij in zijn thuishaven Libanon. Daar zit hij voorlopig veilig aangezien het land geen uitleveringsverdrag heeft met Japan.