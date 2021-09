Amerikaans legerleider vreest Afghaanse burgeroorlog

De extremistische taliban hebben vorige maand met een bliksemoffensief vrijwel heel Afghanistan in handen gekregen. Dat gebeurde terwijl de laatste Amerikaanse troepen na twee decennia het land verlieten. Afghaanse tegenstanders van de taliban houden nog wel stand in de Panjshirvallei, waar zwaar wordt gevochten .

Terreur

Milley noemt het aannemelijk te vinden dat binnen '12, 24 of 36 maanden' meer terroristische activiteiten worden gesignaleerd in de regio. 'En dat gaan we in gaten houden.'