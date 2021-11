Amerikaanse journalist veroordeeld tot 11 jaar cel in Myanmar

Een rechtbank in Myanmar, waar een militaire junta de plak zwaait, veroordeelde Danny Fenster tot een celstraf van 11 jaar. Dat bevestigen zijn advocaat en zijn werkgever.

De 37-jarige Amerikaanse journalist Danny Fenster, die werkt voor het online magazine Frontier Myanmar, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar in het gelijknamige Zuidoost-Aziatische land, waar een militaire junta sinds begin dit jaar de plak zwaait.

De veroordeling werd bevestigd aan het persagentschap Reuters door de advocaat van Fenster, die geen details wou geven. Fenster is veroordeeld voor provocatie van het militaire regime en inbreuken op de immigratiewetgeving.

‘Er is geen enkele basis om Danny te veroordelen’, zegt Thomas Kean, de hoofdredacteur van Frontier Myanmar. De Verenigde Staten ijveren al langer vergeefs voor de vrijlating van Fenster, die al sinds 24 mei in de cel zit.

Toen wilde hij vanuit Yangoon, de grootste stad van Myanmar, via Kuala Lumpur naar zijn geboortestad Detroit vliegen voor een familiereünie.

Lees Meer Insane

Maar Fenster haalde nooit die vlucht en zit sindsdien in de beruchte gevangenis van Insein (spreek uit ‘insane’) in Yangoon. Die heeft zijn naam niet gestolen, want ze geniet de reputatie de hel op aarde te zijn.

Insein Prison is een 134 jaar oud aftands cellencomplex dat dateert uit de Britse koloniale tijd. Het is voorzien op 5.000 gevangenen, maar er worden sinds de staatsgreep van februari ruim dubbel zoveel mensen - onder wie veel dissidenten en politiek activisten - opgesloten in mensonterende omstandigheden. Ex-gevangenen spreken van constante mishandelingen, een gebrek aan sanitaire voorzieningen en walgelijk voedsel.

Sinds deze week hangen er Fenster, zonder uitleg van de autoriteiten, nog twee andere aanklachten boven het hoofd: ophitsing en schendingen van de terrorismewetgeving. Aan elk van beide is nog eens een celstraf van maximaal 20 jaar verbonden.