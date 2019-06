Amnesty International vraagt onderzoek naar lot Oeigoerse familie in ambassade Peking

Amnesty International vraagt een onderzoek bij Buitenlandse Zaken naar het lot van een Oeigoerse familie die door de Chinese politie werd opgepakt nadat ze bescherming zocht in de Belgische ambassade in Peking.

Op 28 mei trok een Oeigoerse vrouw met haar vier kinderen naar de ambassade om een dossier rond gezinshereniging af te ronden. Haar echtgenoot verblijft immers in Gent. Omdat ze vreesde te worden aangehouden, weigerde de vrouw het gebouw te verlaten en vroeg ze ons land om bescherming.

Volgens verschillende Belgische en internationale media heeft de ambassade in de loop van de nacht een beroep gedaan op de Chinese politie. Die heeft de vrouw ondervraagd, ze naar haar hotel gebracht en haar twee dagen later ondervraagd. Sinsdien is er niets meer over haar of haar gezin gehoord. België heeft intussen de visa uitgereikt.

Heropvoedingskampen

'Er moet bij Buitenlandse Zaken een intern onderzoek plaatsvinden om te weten wat er is gebeurd en zodat dit niet meer kan gebeuren', vindt directeur Philippe Hensmans van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie maakt zich zorgen over het lot van de vrouw en haar kinderen. De Oeigoeren zijn een moslimminderheid en het doelwit van een repressief Chinees beleid. Er is sprake van heropvoedingskampen waar Oeigoeren arbitrair worden opgesloten.

'Het is een ethische plicht na te gaan wat er met de vrouw en de kinderen is gebeurd. De vrouw dreigt te worden opgesloten in één van die concentratiekampen, gescheiden van haar kinderen, waarvan de jongens misschien in een weeshuis terecht komen. We moeten te weten komen waar het gezin zich bevindt en het zijn visa geven opdat het China kan verlaten', vindt Hensmans.

Zorgwekkend

Amnesty is ook verbaasd over de houding van de Belgische diplomaten. Ofwel hebben ze de Chinese politie gebeld, terwijl België de situatie van de Oeigoeren kent. Ofwel is de Chinese politie op eigen houtje opgetreden, wat een schending zou inhouden van de internationale diplomatieke overeenkomsten. 'Beide gevallen zijn zorgwekkend. Er moet daarom een onderzoek komen, maar ook richtlijnen zodat zoiets niet meer kan gebeuren', aldus Hensmans.