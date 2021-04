'Angst om loodzware coronagolf is overal in India'...

Verplegers brengen slachtoffers van het coronavirus naar een publieke crematieplaats in New Delhi.

India is in een rotvaart uitgegroeid tot een broeihaard van corona, met meer dan 300.000 besmettingen per dag. 'Niet zozeer het virus veroorzaakt deze crisis, wel het foute beleid', zegt de activist Harsh Mander.

'We hebben niet alleen onze problemen opgelost, maar helpen de wereld de pandemie te bestrijden', klopte de Indiase premier Narendra Modi zichzelf begin dit jaar fier op de borst. Zijn land was de corona-epidemie zonder al te veel kleerscheuren doorgekomen. Amper drie maanden later is India uitgegroeid tot 's werelds grootste brandhaard en veroorzaakt een lokale coronavariant internationaal onrust.

Voor de zesde dag op rij noteerde India dinsdag meer dan 300.000 nieuwe besmettingen. Zondag waren er 350.000 positieve tests, wat een internationaal dagrecord is. Experts waarschuwen dat die cijfers een forse onderschatting zijn, onder meer wegens onvoldoende testcapaciteit. Omdat alleen de zwaar zieken worden getest, is in sommige regio's tot de helft van de coronatesten positief.

2.700 Doden per dag De jongste dagen vallen volgens de officiële statistieken meer dan 2.700 coronadoden per dag, al is dat waarschijnlijk een onderschatting.

De Indiase gezondheidszorg zit door de coronapiek op haar tandvlees. Ziekenhuizen hebben onvoldoende bedden, beademingstoestellen en zuurstof om de massaal toestromende patiënten op te vangen. En omdat de crematoria al op volle capaciteit draaien, worden de doden in de openlucht op brandstapels gecremeerd. De ruim 2.700 doden die dagelijks vallen, zijn waarschijnlijk ook een zware onderschatting.

Gebrek aan zuurstof

'De angst is alomtegenwoordig', zegt Harsh Mander, een Indiase schrijver en sociaal activist, in een Skype-gesprek. Dokters getuigden hoe patiënten op straat overleden wegens een gebrek aan bedden en zuurstof. 'Ook de ravage onder het verplegend personeel is groot. Ik hoorde net nog een getuigenis over een afdeling intensieve zorg zonder dokters of verplegers. De patiënten waren op elkaar aangewezen.'

De verwoestende tweede golf is het gevolg van de overhaaste versoepelingen sinds begin dit jaar. 'Niet zozeer het virus heeft deze crisis veroorzaakt, wel verkeerde beleidsbeslissingen', zegt Mander. Hij verwijst naar de meetings die Modi recent hield voor nakende verkiezingen in enkele deelstaten. 'Daar kwamen tienduizenden aanhangers op af, dicht op elkaar gepakt en zonder mondmasker.'

Zelfs het hindoefestival Kumbh Mela, waaraan meer dan 10 miljoen mensen deelnamen, kon zonder beperkingen plaatsvinden. De hindoenationalist Modi durfde zijn achterban niet tegen de haren in te strijken. En dus stroomden gelovigen in de heilige plaats Haridwar samen om er een duik te nemen in de Ganges. Mander: 'Al die mensen keerden na afloop naar huis, naar alle uithoeken van India.'

Indiase variant

Modi leek de ernst van de situatie afgelopen weekend onder ogen te zien. 'We waren vol vertrouwen nadat we de eerste golf met succes hadden aangepakt, maar deze storm heeft de natie dooreengeschud.' Niet alleen de omstreden massabijeenkomsten wakkerden de epidemie weer aan. Er dook ook een Indiase coronavariant, B1617, op die mogelijk besmettelijker is dan het origineel.

Modi riep de bevolking op zich te laten vaccineren. De campagne kwam traag op gang, ook al is India een van 's werelds grootste vaccinproducenten. Modi kondigde onlangs een exportstop af, waardoor er extra vaccins vrijkomen om elke volwassene vanaf 1 mei een prik te geven. India rekent ook op buitenlandse hulp. Dinsdag landde een eerste lading met medische hulp uit het Verenigd Koninkrijk.