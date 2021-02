Armeense premier spreekt van militaire couppoging na oproep tot ontslag

In Armenië is een maanden sluimerende machtsstrijd tot uitbarsting gekomen. Het leger eist het ontslag van premier Nikol Pasjinian, die prompt van een couppoging spreekt.

Het Armeense leger stak donderdag het vuur aan de lont door premier Pasjinian op te roepen ontslag te nemen. In een verklaring stelden tientallen hooggeplaatste militairen dat Pasjinian en zijn regering 'niet in staat zijn gepaste beslissingen te nemen in een crisissituatie'. De oproep was de culminatie van de spanningen tussen de premier en het leger na de Armeense nederlaag in de oorlog met het buurland Azerbeidzjan, afgelopen herfst.

Pasjinian haalde meteen uit op Facebook: 'Ik beschouw de verklaring als een poging tot militaire staatsgreep.' Hij riep zijn aanhangers op massaal op straat te komen. 'Het leger mag zich niet bemoeien met het politieke proces', zei Pasjinian tegen een menigte van 20.000 betogers. 'Het moet alleen gehoorzamen aan het volk en de politieke leiders die door het volk zijn verkozen.' Hij ontsloeg op staande voet de stafchef van het leger, die de oproep ook had ondertekend.

Elders in Jerevan trokken duizenden tegenstanders van de premier door de straten. De oppositie maande Pasjinian aan de 'laatste kans' te grijpen om op vreedzame manier ontslag te nemen. 'We roepen hem op het land niet naar een bloedige burgeroorlog te leiden', zei Welvarend Armenië, de grootste oppositiepartij. President Armen Sarkisian riep alle kampen op tot terughoudendheid om een escalatie te vermijden.

Bevroren conflict

4.700 doden De korte oorlog om Nagorno-Karabach kostte afgelopen herfst aan meer dan 4.700 mensen het leven.

Pasjinian krijgt de zwartepiet toegespeeld na de oorlog om de enclave Nagorno-Karabach. In die regio riep de overwegend etnisch-Armeense bevolking in 1992 een eigen republiek uit, met de steun van het Armeense regime. De situatie is een van de 'bevroren' conflicten in de voormalige Sovjetunie. Eind september sloeg de vlam weer in de pan. Na een korte en felle strijd, met ruim 4.700 doden, kwam er in november een vredesakkoord, waarbij delen van Nagorno-Karabach weer onder Azerbeidzjaanse controle kwamen. Duizenden etnische Armeniërs sloegen op de vlucht.