Atoomagentschap: geen teken van denuclearisatie van Noord-Korea

Kim Jong-un had dit voornemen op 27 april aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in te kennen gegeven, maar zonder kalender of modaliteiten.

Het VN-agentschap, dat sinds de uitwijzing van zijn inspecteurs in april 2009 niet meer aanwezig is in Noord-Korea, heeft aanwijzingen van activiteiten gelieerd aan het 'radiochemische laboratorium' van Noord-Korea 'tussen eind april en begin mei 2018', dus na de topontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea in april, maar vóór de top tussen Kim Jong-un en Trump.