Aung San Suu Kyi ontkent genocide op Rohingya

Het voormalige vredesicoon noemt de beschuldigingen onvolledig en misleidend. Volgens haar heeft het leger enkel gereageerd op een eeuwenoud binnenlands conflict in Myanmar.

De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft woensdag het beleid van haar land verdedigd voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het regime staat er terecht voor de genocide op de Rohingya, een islamitische minderheid in het land, maar volgens Aung San Suu Kyi zijn de beschuldigingen onvolledig en misleidend.

Het conflict in de westelijke deelstaat Rakhine was complex en moeilijk te doorgronden. Aung San Suu Kyi Regeringsleider Myanmar

Voor de ogen van 17 rechters uit de hele wereld ontkende de 74-jarige regeringsleider en Nobelprijswinnaar dat sinds 2017 een genocide op de Rohingya plaatsvond. Volgens haar heeft het leger enkel gereageerd op een opstand van gewapende guerrillagroepen. Dat daarbij soms disproportioneel geweld gebruikt werd, is goed mogelijk, erkende ze. 'Maar het conflict in de westelijke deelstaat Rakhine was complex en moeilijk te doorgronden.' Volgens Aung San Suu Kyi was het nooit de bedoeling de Rohingya uit te roeien.

740.000 vluchtelingen

Mensenrechtenorganisaties zijn verbluft dat Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won en in 2016 aan de macht kwam, de etnische zuiveringen in haar land staalhard blijft ontkennen. Sinds 2017 zijn naar schatting 740.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht na een bloedige operatie waarbij het regeringsleger volledige dorpen platbrandde. Volgens een onderzoek van de Verenigde Naties was sprake van buitenrechtelijke executies, folteringen en verkrachtingen.

Gambia, een overwegend islamitisch land, daagde Myanmar voor het Internationaal Gerechtshof, de hoogste VN-rechtbank en niet te verwarren met het Internationaal Strafhof. Met de steun van tientallen islamitische landen, Nederland en Canada beschuldigt het West-Afrikaanse land het regime van een volkerenmoord op de moslimminderheid. De hoorzittingen in Den Haag moeten leiden tot een volwaardige rechtszaak, die volgend jaar gepland staat.