Australië duikt voor het eerst sinds 1991 in recessie

Een verlaten Sydney Opera House. De toeristen blijven in 2020 massaal weg uit Australië, eerst door de bosbranden en later door de pandemie.

De pandemie was in 2020 het ongeluk te veel voor The Lucky Country.

Uiteindelijk was er verre van een fotofinish nodig: Australië zit in een recessie. Over het tweede kwartaal kromp de economie volgens een raming van de dienst statistiek (ABS) met 7 procent, de grootste terugval sinds het begin van de statistieken in 1959. In het eerste kwartaal - toen bosbranden het land teisterden - was er al een minieme krimp van 0,3 procent.

Twee negatieve kwartalen op rij dus en volgens de boekjes een recessie. Dat is geleden van 1991. Zelfs toen de rest van de westerse wereld in 2008-2009 in een zware recessie verzeild geraakt was, maakte Australië zijn bijnaam 'the lucky country' waar. Als hofleverancier van grondstoffen voor het boomende China kon het land in die periode de schade beperken tot één kwartaal (zie grafiek).

De verklaring voor de recessie van nu is niet ver te zoeken. 'De gecombineerde impact van de pandemie en de reactie van de overheden en de maatschappij op die pandemie hadden een nooit geziene impact', zegt ABS-directeur Michael Smedes. Hij wijst vooral op de enorme terugval van de gezinsconsumptie (-12%).

De Australiërs potten net als de rest van de wereld hun geld op tijdens de lockdown: de spaarquote verdrievoudigde van 6 naar 20 procent. Het spiegelbeeld van de hamsterende gezinnen is ook hier een overheid die diep in het rood ging om de economie voor een totale meltdown te behoeden. Canberra ging voor 83 miljard Australische dollar (51 miljard euro) in het rood, terwijl het eerste kwartaal bijna break-even werd afgesloten.