Australië stopt met medische evacuaties van migranten

Asielzoekers in het gesloten asielcentrum in Manus, Papoea Nieuw-Guinea, 2014

Australië draait woensdag de omstreden Medevac-wet terug. Die wet gaf de ongeveer 500 migranten in asielcentra op eilanden de mogelijkheid naar het Australische vasteland te reizen voor medische hulp.

Het Australische migratiebeleid is een van de strengste ter wereld. Migranten die met bootjes het land proberen te bereiken worden naar gesloten asielcentra op de Pacifische eilanden Papoea-Nieuw-Guinea en Nauru gestuurd. Ze kunnen nooit asiel krijgen in Australië of zelfs maar voet aan wal zetten in het land, zelfs als vastgesteld wordt dat het om rechtmatige vluchtelingen gaat.

In februari sloegen onafhankelijke parlementsleden en de Labour-oppositie de handen in elkaar en stemden ze de Medevac-wet. Asielzoekers konden alleen naar het vasteland overgebracht worden na een fiat van twee onafhankelijke dokters. In totaal werden 129 zieke asielzoekers behandeld in Australië.

Pushbacks

Woensdag heeft de Liberal Nations-partij van premier Scott John Morrison met hulp van enkele onafhankelijke parlementsleden die maatregel teruggedraaid. Morrison staat als ex-minister van Migratie bekend voor zijn harde ‘Stop the boats-beleid'. Hij is verantwoordelijk voor de strenge pushbacks en de gesloten asielcentra op de eilanden.

De Verenigde Naties hebben eerder al kritiek geuit op de afgelegen asielcentra. Volgens de VN zijn de medische voorzieningen en psychologische hulp ondermaats. Veel families verblijven al zes jaar in de kampen. De meeste asielzoekers slapen in tenten en de hygiënische voorzieningen zijn problematisch. Bijna alle mensen in de asielcentra kampen met mentale problemen. Zeker twaalf asielzoekers zijn overleden in de asielcentra, waarvan de meerderheid aan zelfdoding.

Je kan advies aannemen van dokters, maar dokters worden niet verkozen. Jacqui Lambie Onafhankelijk Australisch Parlementslid en Senator in Tasmanië

‘Het is absoluut een crisis’, vertelt psychiater Louise Newman, die werkt op het eiland Nauru, aan de Britse nieuwszender BBC. ‘Ook onder kinderen. We zien 8-jarigen die suïcidaal gedrag vertonen.' 'De ziekste en kwetsbaarste mensen zijn in gevaar’, zegt Paul McPhun, directeur van Artsen Zonder Grenzen in Australië.

Volgens premier Morrison is dat niet het geval. ‘De asielzoekers krijgen wel degelijk voldoende medische hulp. Zieke asielzoekers die niet geholpen kunnen worden op de eilanden kunnen nog altijd naar het vasteland voor medische hulp. Maar dan met toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken.’