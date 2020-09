Aziatische activisten viseren jongste Disney-film

Een opmerkelijke alliantie tegen China heeft de nieuwste Disney-film 'Mulan' in het vizier. Jongeren uit Thailand, Taiwan en Hongkong boycotten de film na omstreden uitspraken van de hoofdrolspeelster.

Het was niet dat Disney nog een extra kopzorg nodig had. De release van zijn heldenepos 'Mulan', een remake van de tekenfilm uit 1998, werd eerst voor onbepaalde tijd uitgesteld door de coronapandemie. Vervolgens klaagden kwade bioscoopuitbaters omdat de potentiële blockbuster in grote delen van de wereld niet in de zalen komt, maar rechtstreeks op het streamingplatform Disney+ wordt gelanceerd. En nu is er een boycot, met de bijbehorende hashtag #boycottMulan.

Die heeft de filmreus aan hoofdrolspeelster Liu Yifei te danken. In een post die ze met haar 65 miljoen volgers op het Chinese sociale netwerk Weibo deelde, sprak de Chinees-Amerikaanse actrice vorig jaar haar steun uit voor de politie in Hongkong. Dat was een slag in het gezicht van de demonstranten die al meer dan een jaar protesteren tegen de toenemende invloed van Peking en bij momenten op grof politiegeweld stootten.

Echte Mulan

Sindsdien is de film een symbool van het protest in Hongkong geworden. Toen activiste Agnes Chow in augustus werd gearresteerd, klonk op sociale media dat zij 'de echte Mulan' was omdat ze net als het filmpersonage vecht voor haar idealen. Joshua Wong, een van de leiders van de protestbeweging, riep vrijdag nog eens op de film te boycotten. 'Omdat Disney zich vernedert voor Peking en omdat Liu Yifei openlijk en trots het politiegeweld in Hongkong steunt', twitterde hij.

De oproep krijgt navolging buiten de voormalige Britse kolonie, dankzij een opmerkelijke alliantie die in april het levenslicht zag. Een aanval van een Chinees trollenleger op twee beroemde Thai, die de onafhankelijkheid van Hongkong en Taiwan zouden hebben gesteund, bracht jongeren uit de drie gebieden samen. Sindsdien vinden ze elkaar online in hun gevecht voor meer democratie en tegen de toenemende Chinese invloed in de regio. Met de hashtag #milkteaalliance - in tegenstelling tot de Chinezen drinken ze hun thee graag zoet, met melk - steunen ze elkaars strijd.

Buigen voor China

Hongkongse activisten, Wong inclusief, spraken hun steun uit voor de protesten die de jongste weken in Thailand oplaaiden. De demonstranten hebben het gehad met de regering, en vooral met premier Prayuth Chan-Ocha, die na een staatsgreep in 2014 aan de macht kwam. Ze laken de repressie onder zijn bewind en de nieuwe grondwet, waarin de macht van het leger voor eeuwig verzekerd is. Opmerkelijk is dat ze ook de kritiek op de excentrieke koning Rama X niet schuwen, hoewel daar zware straffen op staan.

Op hun beurt omarmden Thaise activisten de boycot van 'Mulan'. 'Ik vraag iedereen de film te boycotten zodat Disney en de Chinese overheid beseffen dat het onaanvaardbaar is dat een staat geweld gebruikt tegen zijn volk', twitterde student-activist Netiwit Chotiphatphaisal.