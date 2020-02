Aziatische landen zetten zich schrap tegen economische schok coronavirus

De economische schok van het corona-virus dwingen China, Hongkong tot stimulus, terwijl het Japan in recessie dreigt te duwen.

In China zijn sinds maandag meer dan 70.000 mensen besmet met het coronavirus. Volgens de nationale gezondheidscommissie zijn nu 1.770 mensen aan het virus gestorven, 105 meer dan de vorige telling.

Een kleine twee maanden na het uitbreken van het virus wordt ook de economische schade in Azië met de dag groter. Het Internationaal Muntfonds (IMF) roept op tot internationale actie, maar het blijft onduidelijk hoe die er moet uitzien. Eind deze week komen de ministers van Financiën van de G20 bijeen in het Saudische Riyad.

China

Eerder pompte de centrale bank al cash in het financieel systeem, verlaagde ze de rente tot het laagste niveau in drie jaar en kregen lokale besturen toelating om ter waarde van 111 miljard euro schulden aan te gaan. Het Politbureau van de communistische partij wil dat China zijn economische doelen haalt, wat doet vermoeden dat er nog stimulus volgt.

Japan

In Japan wordt gevreesd dat het coronavirus de economie in recessie duwt. In de laatste drie maanden van vorig jaar kromp de economie al met 6,3 procent, blijkt maandag, omdat gezinnen veel harder dan verwacht de vinger op de knip hielden na een btw-verhoging.