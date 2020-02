Azië schiet in actie om economie te wapenen

Zowat twee maanden nadat het eerste geval met het nieuwe coronavirus opdook in het Chinese Wuhan zijn al meer dan 70.000 besmettingen bekend. Het gros van de zieken is in China zelf te vinden, waar al 1.770 doden vielen. Maar ook de economische schade wordt almaar groter. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) riep overheden op maatregelen te ondernemen. Voorlopig schoten vooral Aziatische landen, die vooraan in de vuurlinie zitten, in actie.