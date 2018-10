Baas van Interpol verdwijnt tijdens reis naar China

De 64-jarige Chinees Meng Hongwei zou zijn opgepakt door de Chinese autoriteiten.

De baas van de internationale politieorganisatie Interpol, Meng Hongwei, is vermist. Sinds de 64-jarige Chinees op 29 september op een vliegtuig naar China stapte, heeft zijn familie niets meer van hem gehoord. Zijn vrouw signaleerde zijn verdwijning aan de Franse autoriteiten, die een onderzoek hebben ingesteld.

Meng woont samen met zijn vrouw en kinderen in Lyon, waar Interpol gevestigd is. Volgens de Hongkongse krant The South China Morning Post hebben 'disciplinaire autoriteiten', een divisie van de communistische partij, hem bij zijn aankomst in China opgepakt. De Chinese wetgeving laat toe om mensen tot twee maanden zonder aanklacht vast te houden, zonder dat ze toegang hebben tot een advocaat of hun familie.

Van de aardbodem verdwijnen

Het is niet de eerste keer dat een Chinese topman even van de aardbodem verdwijnt. Velen worden opgepakt in het kader van het grootscheepse anticorruptieoffensief van de Chinese president Xi Jinping. Dat Meng - een belangrijke figuur in de communistische partij die tal van functies in het ministerie van Openbare Veiligheid in China opnam - de topman van Interpol kon worden, wijst er nochtans op dat de Chinese autoriteiten hem als 'politiek veilig' beschouwden. Dat maakt zijn verdwijning des te opmerkelijker.

Dissidenten

Meng werd in 2016 de baas van Interpol. Zijn mandaat loopt tot 2020. Zijn aanstelling kreeg heel wat kritiek van mensenrechtenorganisaties. Zij vreesden dat hij de macht van de politieorganisatie zou misbruiken om Chinese dissidenten en vluchtelingen gedwongen te repatriëren. Volgens Interpol is die vrees onterecht omdat Meng niet betrokken is bij het dagelijkse opsporingswerk. Dat wordt geleid door de Duitse secretaris-generaal Jürgen Stock.