Belg in Chinese lockdown: 'Achterstand door coronavirus is nog bij te benen'

ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld, is ook actief in China.

Als expat in China beleeft Sven Van Welden, commercieel directeur bij een Chinese divisie van ArcelorMittal, de coronagekte vanop de eerste rij.

Sven Van Welden werkt als commercieel directeur van de staalreus ArcelorMittal in Changzhou, een stad tussen Nanjing en Shanghai, zowat 700 km van Wuhan. In die stad woedt sinds enkele weken een epidemie van het mysterieuze en uiterst besmettelijke coronavirus. De Chinese overheid grijpt streng in: intussen leven al meer dan 50 miljoen Chinezen in quarantaine. De Wereldgezondheidsorganisatie riep de internationale noodtoestand uit.

Van Welden omschrijft het leven in China op dit moment als onvoorspelbaar. 'In Wuhan is de situatie ernstiger, daarmee vergeleken valt het hier wel mee. Maar het leven is uitdagender. Een internationale luchthaven bereiken, is niet evident maar ook niet onmogelijk.'

Schermvullende weergave Burgers van Changzhou schuiven aan om een mondmasker te kopen. ©Sven Van Welden

De regels van de overheid zijn strikt, zegt hij. 'Iedereen blijft binnen. Dat voelt vreemd in Changhzou, een stad met meer dan 4 miljoen inwoners. Er is niemand op straat, er rijden amper auto’s. Alleen in de winkels is het soms druk. Er staan rijen van een kilometer om mondmaskers te kopen.'

Patriottisme

Op grond van zijn ervaring - hij woonde eerder al zeven jaar in China en nu weer sinds 2017 - besluit Van Welden dat dit 'speciaal' is. 'Een heel land dat gedisciplineerd de richtlijnen van de overheid volgt, dat is opmerkelijk. Het patriottisme komt tot uiting.'

Schermvullende weergave Meer dan 50 miljoen Chinezen leven in quarantaine. De straten zijn leeg. ©AFP

Normaal gezien werd het werk vandaag hervat, maar de fabrieken blijven gesloten tot 10 februari. 'De Chinese overheid betaalt de eerste drie dagen extra verlof, maar daarna worden Chinezen verplicht hun verlofdagen voor 2020 in te schakelen, als ze die al hebben. Anders zijn ze genoodzaakt later in het jaar op weekenddagen te werken.'

Van Welden ziet twee 'voordelen' van de benarde situatie. 'Door het Chinees Nieuwjaar gaat alles hier sowieso trager. Dat is ingecalculeerd bij de productie, en dat dat gebeurt aan het begin van het jaar, kan je ook als een meevaller zien. Dat kunnen we in de loop van het jaar herstellen door een tandje bij te steken. De impact blijft dan beperkt tot extra kosten voor overuren en nachtwerk, in de veronderstelling dat de overheid de epidemie volgende week onder controle heeft en iedereen weer buiten mag.’

Weer op koers

Heeft de fabriek van ArcelorMittal in Changhzou al erg te lijden gehad onder het virus? 'We hebben sowieso een week verloren. In het begin zullen we creatief moeten zijn met de productie, aangezien een van onze belangrijkste leveranciers in Wuhan gevestigd is. Maar een duidelijke evaluatie van de achterstand en de eventuele schade kunnen we pas opmaken als de fabriek weer operationeel is.' Van Welden is er vrij gerust in. 'China zal rap weer op koers zitten. De economie is hier iets dynamischer dan in België.'

De divisie van ArcelorMittal waarvan hij commercieel directeur is, levert halffabricaten aan assemblagebedrijven, voornamelijk in China. 'Ook de productie van onze klanten ligt stil, dus onze achterstand is synchroon.' Hij verwacht dat de normale volumes snel hervat kunnen worden. 'Maar in de eerste weken zullen we gevraagd worden extra te leveren.'