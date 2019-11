België stuurt grootste handelsmissie ooit naar China

Een delegatie van 632 Belgen vertrekt dit weekend op handelsmissie naar China. Het is de grootste zending die België ooit uitstuurde.

Een handelsmissie naar de tweede grootste economie ter wereld trekt altijd veel belangstelling. Maar de Belgische delegatie die dit weekend naar China vertrekt, is wel erg groot. 632 zakenlui, academici en politici nemen deel aan de handelsmissie onder leiding van prinses Astrid. Het is de grootste handelsmissie die België ooit uitstuurde. De vorige economische zending naar China met prins Filip in 2011 telde 473 deelnemers.