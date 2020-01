Belgische bedrijven nemen voorzorgen tegen coronavirus

Belgische bedrijven die actief zijn in China schrappen of beperken hun zakenreizen naar het land. Het lokale personeel wordt gevraagd om te telewerken. Het gaat om onder meer AB InBev, Bekaert, UCB en Ageas.

Het virus wordt door Belgische bedrijven nauwlettend in de gaten gehouden, maar van crisismanagement is op dit moment geen sprake. De meeste bedrijven spreken van ‘een geluk bij een ongeluk’. Door de nieuwjaarsfeesten is er in China een nationale vakantieweek tot 2 februari. Winkels en fabrieken zijn dan traditioneel gesloten, waardoor de productie sowieso op een laag pitje staat.

De Ieperse weefgetouwenproducent Picanol schrapt alle zakenreizen naar en van China. De fabrieken zijn er sowieso gesloten tot dit weekend. De fabriek in China is pas sinds deze week weer operationeel, nadat het bedrijf twee weken stillag door een cyberaanval.

Business as usual

Materialengroep Umicore staat geen reizen naar China toe. Als een geplande trip toch noodzakelijk is voor het bedrijf, moet daar specifiek toestemming voor gegeven worden. In China moeten de medewerkers thuisblijven tot en met volgend weekend. In de regio Shanghai wordt die periode verlengd tot 10 februari. Wie in Wuhan, de stad waar het virus uitbrak, is geweest, moet contact opnemen met de personeelsdienst voor verdere instructies.