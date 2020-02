'Als coronavirus nog weken aanhoudt, dreigen we stil te vallen'

Het coronavirus legt al weken alle industrie in China plat. Dat zal een impact hebben op de wereldwijde economie, maar voor Belgische bedrijven is het voorlopig afwachten. 'Als dit nog weken verder duurt, dreigt schaarste.'

Maandag konden de meeste fabrieken in China opnieuw opstarten, nadat de overheid het nieuwjaarsverlof met een week verlengd had om de verspreiding van het besmettelijke coronavirus tegen te gaan. Experts zijn het erover eens dat importeurs over de hele wereld de impact van die productiestop zullen voelen.