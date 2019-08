Betogingen Hongkong gaan verder

In Hongkong komen zaterdag opnieuw duizenden mensen op straat, ondanks het manifestatieverbod. Vrijdag werden verschillende leiders van de protestbeweging opgepakt.

De demonstranten in Hongkong voeren nu al bijna drie maanden actie tegen de regering in Peking en het bestuur in Hongkong onder leiding van Carrie Lam. De betogingen begonnen als een protest tegen een intussen ingetrokken plan om uitleveringen aan China mogelijk te maken, maar zijn intussen een bredere roep tot meer democratie geworden.