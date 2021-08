Biden houdt vast aan vertrek eind augustus uit Afghanistan

De Verenigde Staten stoppen op 31 augustus de evacuatie vanuit Afghanistan. President Joe Biden blijft doof voor de oproep van zijn bondgenoten om meer tijd uit te trekken voor de operatie.

De risico's zijn te groot om de 5.800 Amerikaanse militairen langer dan afgesproken op de luchthaven van Kaboel te stationeren. Dat oordeelde Biden dinsdag na overleg met zijn nationaal veiligheidsteam. Hij vreest dat de taliban, die de luchthaven omsingelen, een offensief inzetten als de Amerikaanse en andere buitenlandse militairen ook na 31 augustus aanwezig zijn.

Dus komt over een week een einde aan de evacuatieoperatie die halsoverkop op het getouw werd gezet nadat de taliban half augustus de controle over Kaboel veroverd hadden. Biden had die deadline zelf voorgesteld, maar door de chaos van de afgelopen dagen leek het onhaalbaar alle buitenlanders en Afghaanse medewerkers het land uit te krijgen.

Meerdere landen drongen daarom aan op uitstel van de deadline. De kwestie kwam dinsdag ter sprake op een virtuele top van de leiders van de G7, de club van rijkste landen. Daarop bleek al snel dat Biden het been stijf hield. Er zit niets anders op dan eind augustus op te krassen. 'Zonder de Amerikanen kunnen we de evacuaties niet voortzetten', concludeerde de Duitse bondskanselier Angela Merkel na afloop.

Schending akkoord

De taliban hadden hun veto gesteld tegen een verlenging van de deadline van 31 augustus. Dat zou volgens een woordvoerder 'een schending van het akkoord' tussen de taliban en de VS zijn. In een adem zei hij dat Afghaanse burgers niet langer naar de luchthaven van Kaboel mogen trekken. 'We roepen de Amerikanen op de Afghanen niet aan te moedigen het land te verlaten. We hebben hun talent nodig.'

Biden stuurde eerder deze week William Burns, de directeur van de inlichtingendienst CIA, naar Kaboel voor overleg met de taliban. Burns zou maandag Mullah Abdul Ghani Baradar, een van de oprichters van de extremistische groepering, hebben ontmoet. Dat meldde de krant The Washington Post. Het was de eerste ontmoeting tussen Amerikanen en de taliban sinds de machtsovername half augustus. Onder andere een verlenging van de deadline zou op de agenda hebben gestaan.

Met zijn demarche zet Biden de relaties met zijn bondgenoten nog meer onder druk. Zij zijn er sowieso niet over te spreken dat de Amerikaanse president niemand had geconsulteerd toen hij eerder dit jaar de volledige terugtrekking uit Afghanistan aankondigde. Daarmee leek hij de belofte van een toenadering tot de bondgenoten - die nog naar adem hapten na de doortocht van Donald Trump - te hebben verbroken.

Represailles

De Amerikaanse beslissing betekent dat de evacuatie van burgers snel moet worden afgerond. Er zijn ook nog enkele dagen nodig om de Amerikaanse en andere buitenlandse militairen weg te halen van de luchthaven. Het is onduidelijk wat zal gebeuren met de duizenden Afghanen die samenwerkten met buitenlandse missies en organisaties. Zij vrezen voor represailles van de taliban.