Biden zaait opnieuw verwarring over militaire hulp voor Taiwan

Tijdens een 'town hall' met kiezers op de nieuwszender CNN bevestigde Amerikaans president Joe Biden donderdagnacht dat de Verenigde Staten militair tussenbeide zullen komen als China Taiwan aanvalt. 'We hebben een engagement in die zin', zei Biden. 'Ik wil geen koude oorlog met China, maar ik wil dat Peking begrijpt dat we ons niet terugtrekken.'

Toenmalig president Dwight Eisenhower ondertekende in 1955, enkele jaren nadat de Chinese nationalisten het communistische regime ontvlucht waren naar Taiwan, de Sino-American Mutual Defense Treaty. Dat verdrag verplichtte de VS Taiwan militair bij te staan. Onder Jimmy Carter werd dat in 1979 afgezwakt tot de Taiwan Relations Act. De VS blijven verplicht de Taiwanese zelfverdediging te steunen, via wapenleveringen, maar over een mogelijke interventie van het Amerikaanse leger heerst sindsdien 'strategische ambiguïteit'.