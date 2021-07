Big tech is watching in China

Met het recente bevel om de taxidienst Didi uit de appwinkel te verwijderen voert de Chinese overheid haar strijd tegen Chinese big tech nog eens op. De lokale techreuzen gaan veel te ver in datavergaring, klinkt het. Is dat zo? Onze correspondente laat een dag in haar smartphone kijken.

08.20 uur: Elke ochtend is er een serie nieuwsalerts die ik tijdens mijn slaap gemist heb. Van westerse media, maar ook van Chinese staatsmedia zoals het pers- bureau Xinhua.

Als ik een bericht van Xinhua wil delen vanuit de app op Twitter of Facebook, verschijnt een hele waslijst aan punten waarmee ik eerst akkoord moet gaan: inzage in mijn tijdlijn, aantal volgers, mijn profiel en de instellingen van mijn account.

Maar de staatsmedia-app zou ook mijn profiel en instellingen mogen wijzigen, zo staat eronder. En volgers kunnen toevoegen, blokkeren, verwijderen, mijn directe berichten managen en zelfs voor mij kunnen tweeten, liken en muten. Kortom, de staatsmedia krijgt volledige controle over mijn Facebook- en Twitter-accounts.

In het zeldzame geval dat ik een bericht wil delen op mijn sociale media, neem ik er een screenshot van.

Niet verrassend heb ik dat liever niet. Dus in het zeldzame geval dat ik een bericht wil delen op mijn sociale media, neem ik er een screenshot van.

10.00 uur: Na een douche en ontbijt bestel ik boodschappen in de app van Meituan Dianping, China’s grootste bezorgplatform. In april haalde het bijna 10 miljard dollar op bij een beursgang. Het groeide de afgelopen tien jaar uit tot een miljardenbedrijf met 600 miljoen gebruikers en 5 miljoen aangesloten verkopers.

Kamer in karaokebar

Meituan is een superapp voor allerlei diensten: tickets voor het vliegtuig en het openbaar vervoer, entreekaartjes voor de cinema, concerten, voorstellingen, het pretpark en het museum. Je zoekt er restaurants mee uit, maakt een afspraak bij de kapper of de dierenarts, reserveert een kamer in een karaokebar. Maar verreweg de meerderheid gebruikt de app om er afhaaleten mee te bestellen. Betalen doe je via Apple Pay of WeChat, waarvoor je de app niet hoeft te verlaten.

Als je de app downloadt, vraagt ze de toestemming om je locatie te traceren. Voor alle vergelijkbare apps in China is locatiebepaling bijna een must, adressen zijn hier niet altijd makkelijk vindbaar. Om de app te kunnen gebruiken moet je ook je telefoonnummer geven en je adres. In de appstore staat dat de app ook data verzamelt zoals je zoek- en aankoopgeschiedenis, gezondheidsdata en je toestel-ID.

WeChat is China’s alomvattende superapp. Het is Facebook, Twittter, Instagram en WhatsApp ineen.

Met dagelijks 35 miljoen gebruikers levert dat een schat aan data op, die Meituan en andere techreuzen een almachtige positie geven ten opzichte van aangesloten verkopers. Ze kunnen hierdoor derden dwingen exclusief voor hun verkoop- kanaal te kiezen. ‘Je wil ook op andere platformen je waren aanbieden? Prima hoor, maar dan geven we je geen toegang tot de data van onze gebruikers’. Het is die praktijk waar de mededingingsautoriteit nu onderzoek naar doet.

12.15 uur: Mijn boodschappen zijn er. Snel loop ik naar buiten, waar de bezorger in zijn felgele outfit vier tassen uit zijn elektrische scooter tilt. Als ik terugloop, zie ik dat licht brandt in een van de elektriciteitskastjes bij de ingang van mijn woonhofje. Dat betekent dat ik nog maar voor 100 yuan (omgerekend 13 euro) aan elektriciteit heb. Ik open mijn WeChat-app en ga naar het scherm met diensten waar ik mijn mobiele data, maar ook mijn energierekening kan opwaarderen.

Vaccinatiebewijs

WeChat, eigendom van Tencent, is China’s alomvattende superapp. Het is Facebook, Twittter, Instagram en WhatsApp ineen, maar ook een betaalap waaraan je je bankrekening kan koppelen: 95 procent van alle betaalverkeer in China verloopt via de betaalfunctie van WeChat of van concurrent Alipay. Ook je gezondheidscode, vaccinatiebewijs en coronatestuitslagen zitten erin.

WeChat bevat een miljoen miniapps van alle denkbare organisaties, overheden, media en bedrijven, die je kan gebruiken zonder dat je hun eigen aparte app moet downloaden. Die geïntegreerde functies vergroten het gebruikersgemak enorm.

Hoe makkelijk WeChat ook is, de software zit volgens kenners vol beveiligingsgaten, berichten zijn niet versleuteld.

Ik tik in de app een bedrag in, de betaalfunctie wordt geopend, ik tik mijn pincode in en krijg meteen een tekstbericht ter bevestiging. Na vijf seconden gaat het licht van het elektriciteitskastje uit. Vergelijk dat met een betaling via Payconiq, waarbij je wordt doorgeleid van scherm naar scherm en al snel een paar minuten bezig bent.

Strenger controleren

Vooruitlopend op twee nieuwe wetten over dataprivacy kondigde WeChat vorig jaar aan dat het strenger gaat controleren op hoe de miniapps gebruikersdata vergaren voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties.

De Chinese webautoriteit heeft het af- gelopen jaar honderden apps uit de appstore, waaronder Tripadvisor, verwijderd wegens overtreding van de privacyregels.

14.00 uur: Ik overleg met mijn assistent via WeChat over een artikel. Als het gaat om gevoelige onderwerpen, contacteer ik haar via een beveiligde app, de gewone telefoon of encrypted e-mail. Hoe makkelijk WeChat ook is, de software zit volgens kenners vol beveiligingsgaten, berichten zijn niet versleuteld.

95% Betalingen WeChat en concurrent Alipay zijn goed voor 95 procent van alle betaalverkeer in China.

En misschien wel belangrijker: het is bekend dat de overheid WeChat gebruikt om de communicatie van de 1,2 miljard gebruikers te monitoren. Regelmatig sluit de overheid accounts of WeChat-discussiegroepen als die in haar ogen ‘onrust’ zaaien. Zo zijn de afgelopen dagen een tiental lgbtq+-fora gesloten.

Goudmijn aan data

15.45 uur: Ik moet nog een cadeautje kopen voor een vriend die dit weekend jarig is. Even overleggen met een vriendin. We besluiten hem een boksbal te kopen op Taobao, naast JD.com en Meituan een van de meest gebruikte apps in China. Jaarlijks doen 779 miljoen gebruikers hun inkopen bij 60 miljoen verkopers. Opnieuw een goudmijn aan data voor gepersonaliseerde advertenties.

Zeker voor moederbedrijf Alibaba, dat ook andere dochterbedrijven heeft, zoals de onlineretailer Tmall en de finan- ciële dienstverlener Ant Group. Klanten-data van het ene platform konden tot nu toe zonder problemen gebruikt worden op een ander platform. Ik ben niet zo’n videoappgebruiker, maar als ik nu sociale media als TikTok of Kuaishou aan zou zetten, is de kans groot dat ik advertenties van bokshandschoenen voorgeschoteld krijg.

18.10 uur: Ik heb afgesproken met een vriend te gaan eten. Normaal zou ik een huurfietsje nemen met Meituan. Maar omdat het flink regent, bestel ik een Didi in WeChat. Didi werkt vrijwel op dezelfde manier als Uber. De taxiapp heeft dus volgens de autoriteiten onoorbaar gebruikersdata verzameld.

Gevoelige locaties

Er zou ook iets anders aan de hand kunnen zijn. Didi traceert uiteraard je route, bestemming en ophaallocatie. En China is in toenemende mate bezorgd over de risico’s van internationale dataoverdracht van Chinese bedrijven die in de VS op de beurs genoteerd staan. Financial Times meldde donderdag dat de toezichthouder Didi voor de beursgang zou hebben gevraagd de geografische kaartfunctie te veranderen, bang dat de app gevoelige overheidslocaties zou prijsgeven.

19.05 uur: In het restaurant moeten mijn vriend en ik de QR-code scannen voor het menu. Het gebruik hiervan rukt in almaar meer restaurants op. Het gevolg is dat je geen andere keuze hebt dan het restaurant toe te voegen aan je WeChat en de toegang te geven tot je gegevens. De nieuwe datawet moet mogelijk maken dat klanten kunnen weigeren die privédata te geven.

De overheid die de techreuzen het afgelopen decennium vrijwel ongemoeid liet groeien, heeft op reguleringsgebied wat achterstallig onderhoud te doen.

Ook onder Chinezen is de afgelopen jaren de zorg om de veiligheid van hun gegevens gegroeid. Kranten staan al jaren vol van datalekken omdat bedrijven hun database niet goed beveiligen, met identiteitsfraude en de illegale verkoop van miljoenen klantgegevens aan adverteerders tot gevolg.

Achterstallig onderhoud

Dat verklaart de aankomende wetgeving op het gebied van databescherming. De overheid die de techreuzen het afgelopen decennium vrijwel ongemoeid liet groeien, heeft op reguleringsgebied wat achterstallig onderhoud te doen.

Maar het is niet alleen een reactie op de zorgen van burgers. Peking realiseert zich door de beursgang van diverse techreuzen dat hun machtspositie niet alleen een bedreiging kan zijn voor de stabiliteit van de economie - ze worden too big to fail - maar ook voor de nationale veiligheid.