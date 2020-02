Bijna 12.000 Chinezen besmet met coronavirus

De dodentol van de epidemie met het coronavirus in China is zaterdag gestegen tot 259. Het aantal besmettingen ligt nu al bijna op 12.000.

Alle nieuwe sterfgevallen, op één na, zijn geregistreerd in Hubei, de provincie in centraal China waar de epidemie in december begon. Het aantal infecties in China is ook toegenomen tot 11.791, aldus de commissie.