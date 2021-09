Bokser Manny Pacquiao wil president Filippijnen worden

De bekende topbokser Manny Pacquiao heeft zondag aangekondigd dat hij zich kandidaat gaat stellen in de Filipijnse presidentsverkiezingen van 2022.

Pacquiao maakt met zijn aankondiging een einde aan maanden van speculatie. ‘De tijd is gekomen, we zijn klaar om de uitdaging van het presidentschap aan te gaan’, aldus de 42-jarige bokser. Hij komt op voor een partij die een afsplitsing is van de partij van president Rodrigo Duterte.

Pacquiao zette pas vorige maand een punt achter zijn professionele bokscarrière, nadat hij zijn laatste profkamp verloor tegen de Cubaan Yordenis Ugas. ‘Pac Man’, zoals hij genoemd wordt, is voor veel gewone Filippino’s een nationale held. Hij is de enige bokser die ooit wereldkampioen is geweest in acht verschillende gewichtsklassen. Als straatkind dat dankzij zijn vuisten schatrijk werd, is hij voor velen ook een rolmodel.