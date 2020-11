Broer van keizer officieel aangeduid als Japanse kroonprins

Tijdens een ceremonie in Tokio is Fumihito, ook gekend als prins Akishino, officieel aangeduid als kroonprins van Japan en eerste troonopvolger.

Dat gebeurde anderhalf jaar nadat zijn oudere broer Naruhito tot keizer werd gekroond. 'Ik denk ernstig na over mijn verantwoordelijkheden als kroonprins en ik zal mijn verplichtingen uitvoeren', aldus de 54-jarige kroonprins. Fumihito is doctor in de ornithologie.

De titel van eerste troonopvolger gaat dus naar de broer van de keizer en niet naar zijn dochter Aiko. Zij is het enige kind van Naruhito en keizerin Masako, maar alleen mannen kunnen de troon bestijgen in Japan. Het land is niet van plan de wet te veranderen, hoewel uit onderzoek is gebleken dat veel Japanners vinden dat ook vrouwen op de troon moeten kunnen zitten.