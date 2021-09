Bruggenbouwer Kishida staat klaar als Japans premier

Met Fumio Kishida kiest de Japanse regeringspartij LDP een grijze consensusfiguur als voorzitter. Kishida treedt maandag aan als premier. Zijn eerste test volgt enkele weken later, met de parlementsverkiezingen.

Fumio Kishida, een gewezen minister van Buitenlandse Zaken, wordt zo goed als zeker de nieuwe Japanse premier. De 64-jarige Kishida werd woensdag aangesteld als voorzitter van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP). Als alles volgens plan verloopt, wijst het parlement - waarin zijn partij de meerderheid heeft - hem begin volgende week aan tijdens een speciale sessie.

Met Kishida heeft de LDP gekozen voor een klassieke consensusbouwer die niet bepaald overloopt van charisma. Even klassiek is zijn politieke stamboom: zijn vader en grootvader zaten lange tijd in het Lagerhuis en de gewezen premier Kiichi Miyazawa is een verre verwant. Kishida werd, na een korte carrière in de banksector, in 1993 verkozen in het Lagerhuis.

Kishida krijgt niet veel tijd om zich in zijn nieuwe rol in te werken, want over enkele weken, vermoedelijk midden november, zijn er parlementsverkiezingen. In een toespraak na zijn overwinning toonde Kishida zich woensdag strijdvaardig. Alleen is het de vraag of de Japanners zich nog laten overtuigen door de zoveelste kleurloze politicus.

Opluchting

Voor de oppositie is de aanstelling van Kishida ongetwijfeld een opluchting. Hij versloeg de publiekslieveling Taro Kono, de minister verantwoordelijk voor coronavaccinaties. Kono is een naar Japanse normen atypisch en uitgesproken politicus. Hij neemt geen blad voor de mond, onder meer op zijn Japanse en Engelse Twitter-kanalen.

In de peilingen bij het publiek stond Kono bovenaan, maar het waren de LDP-baronnen die woensdag het laatste woord hadden. De twee vrouwelijke kandidaten - Sanae Takaichi en Seiko Noda, beiden gewezen ministers van Binnenlandse Zaken - sneuvelden al in de eerste ronde. Een vrouw als premier was voor de LDP duidelijk een stap te ver.

We moeten tegen het einde van dit jaar een stimuluspakket op poten zetten van duizenden miljarden yen. Fumio Kishida Nieuwe leider Japanse LDP

Kishida volgt premier Yoshihide Suga op, die begin september bekendmaakte dat hij zijn mandaat als LDP-voorzitter niet verlengt. Daarmee kondigde hij de facto zijn ontslag als regeringsleider aan. Met zijn vertrek boog Suga vooral voor de kritiek op de gebrekkige aanpak van de corona-epidemie. Ondanks het herhaald uitroepen van de noodtoestand kreeg hij de situatie niet onder controle.

Meer stimulus

Behalve de coronacrisis erft Kishida een economie die rake klappen kreeg door de epidemie en de vele lockdowns. Hij wil de crisis te lijf gaan met flink meer stimulus. 'We moeten tegen het einde van dit jaar een stimuluspakket op poten zetten van duizenden miljarden yen.' Het cijfer van 30.000 miljard yen (230 miljard euro) doet de ronde.

230 miljard euro Kishida wil de economie ondersteunen met een nieuw stimuluspakket dat zou oplopen tot 30.000 yen (230 miljard euro).

De broodnodige economische remonte dreigt echter te stranden op een nieuwe periode van politieke instabiliteit. Het snelle vertrek van Suga, die net iets langer dan een jaar premier was, doet vrezen voor een terugkeer van het tijdperk waarbij premiers elkaar in sneltempo opvolgen. De stabiliteit onder Suga's voorganger Shinzo Abe - die acht jaar het land bestuurde - dreigt daarmee te verpieteren.