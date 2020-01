Buurlanden sluiten grenzen met China om coronavirus te weren

Intussen blijft het dodentol oplopen. De Chinese autoriteiten hadden het dinsdag over zeker 106 doden. Er werden meer dan 1.700 nieuwe gevallen van besmetting vastgesteld in het land. Dat brengt het totale aantal op 4.515.

De Chinese autoriteiten denken dat ook duizenden anderen het virus hebben opgelopen. Ze houden meer dan 47.000 personen in de gaten die mogelijk met het virus in contact kwamen. Ook buiten China duikt de ziekte op. Zeker twaalf landen, verspreid over vier continenten, zijn getroffen. In Europa gaat het om drie gevallen in Frankrijk en een in Duitsland.