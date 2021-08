Charmeoffensief taliban stoot op scepsis

Het illustreert hoe diepgeworteld de herinnering is aan het schrikbewind dat de taliban voerden toen de moslimfundamentalisten van 1996 tot 2001 aan de macht waren. Televisie en muziek waren destijds verboden. Volgens de shariawetten mochten vrouwen niet werken, meisjes niet studeren. Wie zondigde, wachtte lijfstraffen en executies.

Amnestie

Het Islamitische Emiraat wil niet dat vrouwen slachtoffers zijn. Ze moeten opgenomen worden in de overheidsstructuur, zoals de shariawet voorschrijft.

'Het Islamitische Emiraat', zoals de taliban Afghanistan noemen, 'wil niet dat vrouwen slachtoffers zijn', verkondigde Enamullah Samangani, een lid van de cultuurcommissie van de taliban. 'Ze moeten opgenomen worden in de overheidsstructuur, zoals de shariawet voorschrijft.' Dat was 20 jaar geleden ondenkbaar. Net zoals het interview op een tv-zender, waarbij een vrouwelijk nieuwsanker sprak met een woordvoerder van de taliban.

Regeringsonderhandelingen

Hoe die regering er moet uitzien, en welk beleid ze echt zal voorstaan, blijft onduidelijk. Na onderhandelingen over een vreedzame transitie in Qatar keerde politiek leider Abdul Ghani Baradar, die getipt wordt als president, dinsdag terug naar Afghanistan. In Kaboel pleegde een ander kopstuk, Amir Khan Muttaqi, overleg met gewezen president Hamid Karzai en ex-minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Abdullah. 'Een inclusieve regering' zou hun doel zijn.