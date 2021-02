China bant BBC World News

BBC World News krijgt geen nieuwe vergunning van de Chinese autoriteiten. Mogelijk gaat het om een represaille nadat het Verenigd Koninkrijk vorige week besloten heeft een Chinese zender uit de ether te halen.

China gaat de programma's van BBC World News niet langer uitzenden. Dat heeft de Chinese Nationale Radio en Televisie-administratie donderdag gezegd. De zender leidt al langer tot onvrede in China door zijn kritische berichtgeving over het coronavirus en de Chinese behandeling van de Oeigoeren.

Volgens de regulator heeft de BBC de Chinese regelgeving overtreden, 'inclusief de voorwaarde dat nieuws waarheidsgetrouw en eerlijk moet zijn' en ondermijnt ze de Chinese nationale belangen. De zender mag een kruis zetten over zijn vergunning voor het komende jaar.

Reputatieschade

De uitspraak leidt tot ophef in het Verenigd Koninkrijk. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab had het op Twitter over een 'onaanvaardbare beknotting van de persvrijheid'. 'Deze beslissing zal de reputatie van China in de rest van de wereld alleen maar schaden', schreef hij.

De BBC reageert teleurgesteld. 'De BBC is wereldwijd de meest betrouwbare internationale nieuwszender. Ze bericht over thema's uit de hele wereld op een eerlijke, onpartijdige manier, en zonder vrees of gunsten', klinkt het.

Poets wederom poets

Voor de doorsnee-Chinees verandert de beslissing weinig. BBC World News, dat wereldwijd in het Engels uitzendt, wordt in China al ernstig aan banden gelegd. De zender is alleen te bekijken in internationale hotels en op sommige diplomatieke plaatsen.

De timing is waarschijnlijk niet toevallig. Vorige week trok de Britse telecomwaakhond de vergunning van CGTN, een Engelstalige Chinese staatszender, in. Volgens de Britten wordt de zender gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij, wat niet is toegelaten. Peking dreigde daarop al met represailles.