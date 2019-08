China bevestigt dat het Britse handelsattaché heeft opgepakt

De 28-jarige Simon Cheng is al 13 dagen vermist.

De woordvoerder van het ministerie beklemtoonde dat Cheng als permanente inwoner van Hongkong een Chinese burger is. Hij riep het Verenigd Koninkrijk op zich niet te moeien met de situatie in Hongkong en de interne aangelegenheden van China.

Gespannen sfeer

De 28-jarige Cheng bracht op 8 augustus een werkbezoek aan de nabijgelegen Chinese miljoenenstad Shenzhen en kwam een dag later niet opdagen op zijn werk in Hongkong. Intussen is hij al 13 dagen vermist. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken ging er al van uit dat Cheng werd vastgehouden door de Chinezen, maar kreeg daar nog geen bevestiging van.