China blijft massaal kolencentrales bouwen

Volgens het rapport zit in China voor 147,7 gigawatt aan capaciteit - door de bouw van nieuwe kolencentrales of het heropenen van oude centrales - in de pijplijn. Dat is bijna evenveel als de 150 gigwatt aan steenkoolcentrales die nog in Europa stroom opwekken. Het brengt de totale capaciteit aan steenkoolcentrales in China op 1.174,7 gigawatt.