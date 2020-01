China bouwt in tien dagen ziekenhuis voor coronagevallen

Het hospitaal in Wuhan moet op 3 februari de deuren openen voor wie besmet is met het coronavirus. Intussen verbiedt China reisbureau's nog reizen te verkopen en sluit het heel wat toeristische attracties, waaronder delen van de Chinese Muur.

Met tientallen graafmachines en andere werktuigen begonnen bouwvakkers vrijdag met de bouw van het hospitaal. De lokale overheid maakt zich sterk dat het ziekenhuis over tien dagen klaar zal zijn. De instelling moet onderdak bieden aan maximaal duizend patiënten.

In 2003 bouwde China in korte tijd in de buurt van hoofdstad Peking een ziekenhuis vanwege de uitbraak van het SARS-virus.

Het is geen toeval dat het speciale ziekenhuis in Wuhan wordt opgetrokken. In die stad met 11 miljoen inwoners dook in december het eerste geval op van besmetting met een onbekend coronavirus. Inmiddels zijn in China al zeker 830 gevallen gesignaleerd, 25 mensen stierven aan de gevolgen van de besmetting.

In quarantaine

De Chinese reisbureaus mogen van de overheid voorlopig geen binnen- of buitenlandse reispakketten meer verkopen. Het ministerie van Cultuur en Toerisme bepaalde dat het verbod op de verkoop van die reizen in China vrijdag onmiddellijk ingaat.

De autoriteiten sloten ook meerdere toeristische attracties, zoals delen van de Chinese Muur, en schrapten in Peking de feestelijkheden rond Nieuwjaar. In Sjanghai kondigde Disneyland aan dat het pretpark gesloten blijft.

Om de uitbreiding van de epidemie in te dammen, hebben de Chinese autoriteiten draconische maatregelen genomen. Meerdere steden in de provincie Hubei, waaronder Wuhan, zijn in quarantaine geplaatst. De operatie treft zowat 26 miljoen mensen.