China breidt cordon tegen coronavirus fors uit

China neemt extra maatregelen om het coronavirus te bedwingen en breidt het quarantainegebied uit tot 56 miljoen mensen.

De Chinese autoriteiten kondigden zaterdag al verscheidene maatregelen aan om het virus te bedwingen. Zo is het gebied dat in quarantaine is geplaatst nog beduidend uitgebreid. Intussen zijn 56 miljoen mensen in de provincie Hubei van de buitenwereld afgesneden. Het openbaar vervoer naar het gebied is stopgezet en de op- en afritten van de snelwegen zijn afgesloten.

Daarnaast zijn er nationale maatregelen afgekondigd om het virus op te sporen in treinen, bussen en vliegtuigen. Er worden inspectiepunten ingericht en alle reizigers die symptomen vertonen worden onmiddellijk overgebracht naar een medisch centrum. Het voertuig dat de betrokkenen vervoerde moet onmiddellijk gedesinfecteerd worden en de omstaanders worden geregistreerd. Het dragen van een masker wordt bovendien verplicht voor alle personeelsleden die in contact komen met passagiers.

Nood in Wuhan

De maatregelen zijn het strengst in de grootstad Wuhan, waar het coronavirus in december voor het eerst opdook. Vanaf zaterdagavond geldt een totaal verkeersverbod in de stad met 11 miljoen inwoners. Enkel het echt noodzakelijke verkeer mag er nog rijden. Eerder was al het openbaar vervoer stil gelegd.

Een functionaris van de provincie Hubei noemde de situatie in Wuhan 'ernstig'. Ziekenhuizen worden overspoeld en de schaarste aan beschermende pakken en testmateriaal neemt toe. De Chinese gezondheidscommissie heeft intussen 1.230 zorgverleners naar de stad gestuurd. Er zijn ook 14.000 beschermende pakken geleverd.

Volgens de Chinese staatsmedia komt er in Wuhan een tweede speciaal ziekenhuis voor gevallen van coronabesmetting. Eerder deze week werd al begonnen aan de bouw van een hospitaal met 1.000 bedden dat op 3 februari al de deuren moet openen. Het tweede ziekenhuis, met 1.300 plaatsen, moet ook over twee weken klaar zijn.

Verspreiding

Het coronavirus heeft inmiddels aan 41 mensen het leven gekost. Alle slachtoffers vielen in China, waar ook al meer dan 1.300 gevallen van besmetting zijn ontdekt. Maar het virus duikt ook steeds vaker buiten China op. In Frankrijk is er sprake van drie gevallen van besmetting. Het zijn de eerste gevallen in Europa.