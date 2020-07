China daagt VS uit met ambitieuze Marsmissie

Met de lancering van een missie naar Mars etaleert China breeduit zijn ambities. Het ziet de ruimte als een wingewest waar het snel zijn bakens moet uitzetten om de concurrentie de pas af te snijden. Een botsing met de VS dreigt.

Het belooft druk te worden op de weg naar Mars. China lanceerde donderdag een onbemand ruimtetuig naar de rode planeet. Dat gebeurde enkele dagen nadat de Verenigde Arabische Emiraten een sonde met dezelfde bestemming hadden gestuurd. Volgende week staat ook nog de Amerikaanse missie Mars-2020 op de agenda. De plotse piek komt omdat de aarde en Mars op dit moment dicht bij elkaar staan.

Terwijl de Emiraten zich met hun Marsmissie op de kaart willen zetten als een technologisch mekka, gaat de aandacht toch vooral naar de aspiraties van China en de daarbij horende concurrentiestrijd met de Verenigde Staten. Bao Weimin, een kopstuk van China's ruimtevaartprogramma, noemde de missie onlangs 'een demonstratie van 's lands wetenschappelijke en technologische kracht'.

Hemelse vragen

De Chinese missie kreeg de naam Tainwen-1, wat zoveel betekent als 'hemelse vragen'. Vanop het tropische eiland Hainan werd donderdag een draagraket gelanceerd met aan boord een satelliet, een landingstoestel en een robotwagen. Als alles vlot verloopt, komt de missie in februari aan bij Mars. Dan wordt de satelliet in een baan om de planeet gebracht voor wetenschappelijke observaties.

De missie Tianwen-1 is een demonstratie van China's wetenschappelijke en technologische kracht. Bao Weimin Directeur van het Chinese ruimtevaartprogramma

Het is de bedoeling dat in april de robotwagen op Mars wordt neergezet, in een van de vele kraters. Daar gaat de gesofisticeerde kar bodemonderzoek uitvoeren. De robot beschikt onder meer over instrumenten om tot 100 meter diep te boren. Een focus is de zoektocht naar sporen van water of ijs, die dan weer een indicatie kunnen zijn van mogelijk leven.

Als de missie slaagt, is China het derde land dat een ruimtevaartuig op Mars laat landen, en meteen het eerste land dat bij de eerste poging succes boekt. De Sovjet-Unie had in 1971 na twee mislukkingen de primeur, maar het landingstoestel verloor al na 14 seconden het contact met de controletoren. Na enkele mislukte pogingen wisten de Verenigde Staten erin vijf landingen tot een goed einde te brengen.

Ruimtewedloop

De verbeten strijd in de ruimte die de Sovjet-Unie en de VS in volle Koude Oorlog uitvochten, heeft plaatsgemaakt voor een Chinees-Amerikaans duel. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence waarschuwde vorig jaar voor een nieuwe wedloop in de ruimte en benadrukte dat ditmaal 'nog meer op het spel staat' dan ruim een halve eeuw geleden. Pence wees China aan als de grote concurrent.

3 vliegen in een klap Met Tianwen-1 wil China een satelliet in een baan om Mars brengen, een Marslanding maken en een robotwagen activeren.

De Chinese president Xi Jinping heeft de ruimtevaart uitgeroepen tot een pijler van de technologische ontwikkeling van zijn land. Met Tianwen-1 hoopt Peking zijn kunnen te etaleren, door in één missie meteen drie doelen te bereiken: een satelliet in een baan rond Mars brengen, een landing uitvoeren en een robotwagen activeren. Om dat te verwezenlijken hadden de VS verschillende pogingen nodig.

Het zou niet de eerste keer zijn dat China zo'n tour de force tot een goed einde brengt. Begin 2019 liet het als eerste een sonde landen op de achterkant van de maan, de 'donkere kant' die nooit zichtbaar is vanop aarde. Het was een signaal dat de Chinezen hun achterstand hadden weggewerkt sinds ze in 2003 een taikonaut - het equivalent van de Amerikaanse astronaut en Russische kosmonaut - in de ruimte hadden gebracht.

Zeldzame mineralen

Ondanks het hoge stuntgehalte gaat er wel degelijk een strategische agenda schuil achter het Chinese ruimtevaartprogramma. Het communistische bewind beschouwt de ruimte als een wingewest waar het zijn bakens moet uitzetten om de concurrenten de pas af te snijden. In de race naar de maan speelt mee dat daar waarschijnlijk zeldzame mineralen en grondstoffen te vinden zijn die op aarde niet of nauwelijks voorkomen.

Amerika moet niet alleen aanwezig zijn in de ruimte. Amerika moet domineren in de ruimte. Donald Trump Amerikaans president

De industriële ontwikkeling van de maan is een van de langetermijndoelen van het Chinese ruimtevaartagentschap CNSA. Ook de lancering van een bemand ruimtestation, maanlandingen met taikonauten en een bemande maanbasis staan op de Chinese to-dolist. En als de opdracht van de Tianwen-1 goed afloopt, hoopt China tegen 2030 naar Mars te vliegen om er bodemstalen op te pikken.

Space Force

Na jaren van desinteresse heeft de Amerikaanse politiek de ruimtevaart opnieuw ontdekt. President Donald Trump ijverde al voor de oprichting van een Space Force, de 'buitenaardse' aanvulling op de traditionele land-, zee- en luchtmacht. 'Amerika moet niet alleen aanwezig zijn in de ruimte, Amerika moet domineren in de ruimte', zei Trump in 2018.