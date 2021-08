China draait bedrijfsleven nog jaren duimschroeven aan...

China schroeft zijn inspanningen om bedrijven in een strakker keurslijf te dwingen de komende jaren nog op. Via een striktere regulering poogt het regime zijn greep op de economie te verstevigen en de nationale veiligheid en de sociale vrede te bewaken.

Beleggers die de steven graag naar China richten, beschikken tegenwoordig het best over stalen zenuwen. Sinds het najaar van 2020 gaat haast geen week voorbij of de autoriteiten in Peking nemen een of meer bedrijven of sectoren in het vizier omdat die regelgeving met de voeten zouden treden. En Peking lijkt niet meteen van plan die pogingen om de ondernemerswereld in een strakker korset te duwen, te staken.

Dat blijkt uit de blauwdruk voor het nieuwe vijfjarenplan dat het Centraal Comité van de Communistische Partij en de Staatsraad, China's hoogste uitvoerend orgaan, wereldkundig gemaakt hebben. Daarin stellen ze al zeker tot 2025 strengere regels in het vooruitzicht voor een groot deel van de economie.

Het regime zinspeelt op een nauwere controle op de naleving van de regels voor voedsel en medicijnen, natuurlijke rijkdommen, transport, industriële veiligheid en stedelijk bestuur. Daarnaast is het van plan monopolies te tackelen.

De autoriteiten gaan ook duidelijker spelregels uitwerken voor 'nieuwe sectoren zoals de digitale economie, online financiële diensten, artificiële intelligentie, big data en cloudcomputing', staat in het document.

Dat bevat ook een sociaal luik. 'Rond onderwijs, ras, religie en cultuur komt er een betere regulering', luidt het. Voorts werkt het regime richtlijnen uit voor de preventie en oplossing van sociale conflicten.

Duimschroeven

Hoe de krachtlijnen van het vijfjarenplan in de praktijk vertaald worden, moet nog blijken. Maar het document laat er geen twijfel over bestaan: China's offensief om het bedrijfsleven de duimschroeven aan te draaien, is nog maar net begonnen.

Het startschot gaf Peking in november 2020. Enkele dagen nadat Jack Ma, de topman van Ant Group, zich kritisch uitgelaten had over het regime, torpedeerde dat de beursgang van de techgiant. Niet veel later openden de autoriteiten een onderzoek naar Alibaba, de webwinkelreus die Ma mee had opgericht.

China gaat de komende tijd duidelijkere spelregels uitwerken voor de digitale economie, online financiële diensten, artificiële intelligentie, big data en cloudcomputing.

Al snel werd duidelijk dat Peking niet enkel de flamboyante miljardair viseerde. De afgelopen maanden richtten regulatoren hun pijlen op tientallen bedrijven in sectoren als online financiële dienstverlening, e-commerce, de levering van voeding, alternatieve taxidiensten of de game-industrie.

Ze wreven hen concurrentieverstorende praktijken aan en een gebrek aan respect voor de privacy van gebruikers.

Rivaliseren

Het offensief was een ommezwaai. Jarenlang zette het regime zijn antimonopoliewetgeving vooral in om de invloed van buitenlandse bedrijven in te beteugelen.

Chinese ondernemingen liet het ongemoeid, hopend dat de eigen techsector snel zijn voet naast de Amerikaanse zou kunnen zetten. De strategie miste zijn doel niet. De Chinese techindustrie kan als enige ter wereld rivaliseren met Silicon Valley.

De Chinese leider Xi Jinping zag evenwel met lede ogen aan hoe met hun omvang ook de macht van die bedrijven, én de rijkdom van hun leiders, toenam. En dat terwijl veel modale Chinezen geconfronteerd worden met duurder onderwijs, stijgende gezondheidskosten en steeds hogere huizenprijzen.

Arm en rijk

Sinds het regime er in 2020 na decennialange inspanningen in geslaagd is de extreme armoede uit te roeien, schoof Xi Jinping een nieuwe prioriteit naar voren: de kloof tussen arm en rijk dichten.

Om dat doel te bereiken hebben verschillende sectoren volgens hem nood aan meer concurrentie. Dat verklaart het offensief tegen grote bedrijven. De modale Chinees krijgt in de ogen van de president ook pas uitzicht op een beter leven als de werknemers, zeker in de klusjeseconomie, een hoger loon krijgen.

Met hun operaties willen de Chinese regulatoren ondernemingen met andere woorden dwingen meer te doen om de doelstellingen van Xi Jinping - de bewaking van de nationale veiligheid en het bereiken van sociale en economische vooruitgang - te dienen.

Beleggerswereld

De demarches sturen een siddering door de beleggerswereld. De afgelopen maanden ging meer dan 1.000 miljard dollar aan marktwaarde in rook op, terwijl beleggers dekking zochten. Onzekerheid over wat bedrijven in China nog te wachten staat, maakte menig investeerder hypernerveus.

Volgens sommige analisten is het geen toeval dat Peking net nu zijn blauwdruk voor de komende vijf jaar publiceert. 'Wij interpreteren dit document als een getelegrafeerde boodschap. Peking maakt duidelijk waar de volgende hotspots liggen', zei Michael Norris, analist bij de consultinggroep AgencyChina in Sjanghai.

Wie veilig wil zijn voor de toorn van het Chinese regime, stopt zijn centen het best in sectoren die in gratie ervan staan.

Wie veilig wil zijn voor de toorn van het regime, stopt zijn centen de volgende jaren het best in sectoren die in de gratie ervan staan. De staatsmedia maken er geen geheim van dat Peking veel belang hecht aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Vanwege de handelsspanningen met de Verenigde Staten spoort China zijn verwerkende industrie ook aan om de import van onderdelen voor elektrische auto's af te bouwen en zelf in te zetten op de productie ervan.