China draait dissidenten in Hongkong duimschroeven aan

Met de opsluiting van prominente Hongkongse dissidenten toont China aan dat het de stadstaat in een wurggreep heeft.

De Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai blijft zeker tot april in de cel op verdenking van fraude. Een rechtbank weigerde de 72-jarige Lai op borgtocht vrij te laten. Het was een signaal dat China de druk op de democratische protestbeweging in Hongkong verschroeiend hoog houdt. Eerder deze week kregen drie vooraanstaande activisten celstraffen tot meer dan een jaar wegens hun deelname aan de straatprotesten tegen China.

De schatrijke Lai werd in augustus opgepakt op verdenking van samenzwering met buitenlandse machten. Daarmee zou hij de omstreden veiligheidswet hebben overtreden die enkele weken eerder was ingevoerd. Lai lag al lang in het vizier van de autoriteiten in China en Hongkong. Hij ontpopte zich de afgelopen 30 jaar tot een van de felste critici van het communistische bewind in Peking en diens Hongkongse marionettenbewind.

Dissidente vrijplaats

Nadat hij fortuin gemaakt had in de textielsector, richtte Lai in 1990 Next Media op en stampte hij de Apple Daily uit de grond, inmiddels de op een na grootste krant van Hongkong. De krant was kritisch voor China, zeker nadat het land in 1997 de controle over de stadstaat overgenomen had van het Verenigd Koninkrijk. Apple Daily werd een vrijplaats voor dissidente stemmen die protesteerden tegen de groeiende greep van China.

Elke zin, elk woord kan de aanleiding zijn voor een strafexpeditie door Peking. Jimmy Lai Mediatycoon en dissident

Na de invoering van de veiligheidswet eind juni besefte Lai dat de Hongkongse autoriteiten stonden te popelen om hem achter de tralies te gooien. 'Elke zin, elk woord kan de aanleiding zijn voor een strafexpeditie door Peking', zei hij in The New York Times. Dat Lai voorlopig alleen voor fraude wordt aangeklaagd, doet volgens zijn medestanders niets af aan de de politieke machinaties achter de arrestatie en vervolging.

Wereldwijd protest

De draconische veiligheidswet stelt separatisme, ondermijning van de staat, terrorisme en samenzwering met buitenlandse machten strafbaar. Ze was duidelijk bedoeld om een einde te maken aan de aanslepende protesten tegen de Chinese inmenging in Hongkong. De wet lokte wereldwijd protest uit, onder meer bij het Verenigd Koninkrijk, de gewezen kolonisator.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo haalde uit naar de aanhouding van Jimmy Lai en de veroordeling van de drie activisten. 'De VS zijn ontzet door de politieke vervolging van Hongkongs moedige voorstanders van de democratie', zei hij. Daarmee schond China volgens hem de afspraken die waren gemaakt in de aanloop naar de machtsoverdracht in 1997. Peking beloofde toen de autonomie van Hongkong te respecteren.

De VS zijn ontzet door de politieke vervolging van Hongkongs moedige voorstanders van de democratie. Mike Pompeo Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken

Vooral onder president Xi Jinping werd die autonomie de voorbije jaren stelselmatig en steeds openlijker uitgehold door China. Met de veiligheidswet nam het communistisch bewind Hongkong helemaal in een wurggreep. Volgens activisten zijn sinds begin juli al zeker 30 mensen opgepakt op basis van de omstreden wet. Meer dan 10.000 anderen werden gearresteerd omdat ze deelnamen aan de straatprotesten.

Druk hoog

Met de veroordeling van Joshua Wong en twee medestanders, Agnes Chow en Ivan Lam, had China eerder deze week al te kennen gegeven dat het de druk hoog wil houden. Wong kreeg 13,5 maanden cel, omdat hij onder andere in juni 2019 een oproep had gedaan om te protesteren. Chow en Lam kregen respectievelijk tien en zeven maanden cel.