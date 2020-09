China en India balanceren op rand van grensoorlog

India heeft troepenversterkingen gestuurd naar betwist grensgebied met China. Het militaire opbod tussen de twee nucleaire machten doet vrezen voor een nieuwe confrontatie.

De schrik voor een oorlog tussen China en India zit er stevig in nadat het aloude grensconflict in de Himalaya halfweg juni was ontvlamd. Bij een confrontatie tussen legerpatrouilles uit beide landen kwamen toen zeker 20 Indiase soldaten en een onbekend aantal Chinezen om het leven. Het was voor het eerst sinds 1975 dat doden vielen bij een grensdispuut.

De gevechten vonden plaats in de Galwan-vallei, in de Indiase regio Ladakh. Dat is een van de brandhaarden in de aanslepende grensvete tussen India en China. Een groot deel van de zowat 3.500 kilometer lange grens in de Himalaya is nooit vastgelegd, wat de territoriale claims aanwakkert. Zo annexeerden de Chinezen een deel van Ladakh - Aksai Chin - en claimen ze de Indiase deelstaat Arunachal Pradesh, die volgens hen deel uitmaakt van Tibet.

Sinds de dodelijke confrontatie in juni staan de zenuwen strak gespannen, ook al voerden China en India een reeks gesprekken om een escalatie te vermijden. Maar tegelijk versterkten ze hun militaire aanwezigheid in het grensgebied. En dat doet vrezen dat de minste vonk een nieuwe oorlog kan doen losbarsten. De twee Aziatische zwaargewichten vochten in 1962 al eens een korte maar felle grensoorlog om Ladakh uit.

Afgelopen weekend was er nog een opflakkering toen Indiase grenstroepen in actie kwamen omdat Chinese militairen volgens hen de demarcatielijn hadden overschreden nabij het Pangong-meer, in het zuiden van Ladakh. Daarop namen soldaten in de buurt strategische posities in vanwaaruit ze een goed zicht hebben op het betwiste gebied. Bovendien stuurde India ook troepenversterkingen naar Arunachal Pradesh.

Status quo

De Chinezen beschuldigden New Delhi er woensdag van de afspraken over een status quo te schenden. 'In China hebben we een spreekwoord over een schuldige man die nadrukkelijk zijn onschuld uitroept', zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. 'Dat is exact wat India doet.' China ziet de jongste demarches van het Indiase leger als een provocatie. Volgens een peiling steunt bijna 90 procent van de Chinese bevolking een harde aanpak van India.

Ook in India leidde de escalatie van het grensconflict tot een patriottische vloedgolf. Op sociale media werd opgeroepen tot een boycot van Chinese producten en regeringsfunctionarissen beloofden al een verhoging van de invoerheffingen en een verbod op Chinese investeringen. In de deelstaat Gujarat gooiden mensen hun televisies van Chinese makelij uit het raam. Elders werden foto's van de Chinese president Xi Jinping in brand gestoken.

Een boycot zal China evenwel niet kwetsen. Doeltreffender was het verbod op tientallen Chinese apps, waaronder de populaire videoapp TikTok, die ruim 200 miljoen Indiase gebruikers had. De apps zouden 'schadelijk zijn voor de soevereiniteit van India' en de 'veiligheid en openbare orde' bedreigen. Het verbod was een streep door de rekening van de Chinese techreuzen die hun oog hadden laten vallen op de lucratieve Indiase markt.

Handel als smeermiddel

China en India hebben een lange geschiedenis van rivaliteit, ook al zochten beide landen het afgelopen decennium toenadering. In 2012 voorspelde Peking nog dat de relatie met New Delhi zou uitgroeien tot het 'belangrijkste bilaterale partnerschap van de eeuw', met de ontwikkeling van de handel als smeermiddel. De vrijage met India paste vooral in pogingen van China om zijn invloedssfeer in Azië uit te breiden.

Het klimaat is inmiddels helemaal gekeerd, en dat heeft veel te maken met de geostrategische ambities van de Chinese president Xi. Vooral de nieuwe zijderoute - ofwel het Belt and Road Initiative (BRI) - wekt argwaan in India. Met zijn paradepaardje investeert Xi miljarden in de handelsrelaties met Azië, Afrika en Europa. De president spreekt van een win-winsituatie maar volgens critici is het BRI een sluikse poging om China's macht te betonneren.

De Himalaya is een belangrijke pion in de ontwikkeling van de nieuwe zijderoute, bijvoorbeeld om de banden aan te halen met Pakistan, al decennia India's aartsvijand. China investeerde de afgelopen jaren fors in de aanleg van wegen, spoorwegen en luchthavens. En schroefde in een adem de militaire aanwezigheid langs de omstreden demarcatielijn met India op.