China en Rusland wakkeren ruimtewedloop aan met basissen op de maan

China en Rusland gaan samen een permanente basis oprichten op de maan. Met hun project zwengelen beide landen de wedloop in de ruimte nog wat aan.

De bazen van de Chinese en Russische ruimtevaartorganisaties ondertekenden dinsdag een deal om samen een 'wetenschappelijk' maanstation op te richten. Het is de bedoeling onderzoeksfaciliteiten op poten te zetten op de maan of in een baan errond. Het gaat om onbemande basissen, maar op termijn zou het ook mogelijk moeten zijn om mensen voor langere tijd op de maan te laten werken.

Over de timing of financiering is nog niets bekend. Wel maakten de Chinezen en Russen bekend dat ook andere landen kunnen aansluiten. Daarmee lijken ze een alternatief op poten te hebben gezet voor het Artemisplan dat vorig jaar ondertekend werd door de Verenigde Staten en negen andere landen. Ze spraken onder andere af basissen op te richten op de maan.

'Dark side'

Decennia na de ruimterace tussen de VS en de Sovjet-Unie is sprake van een nieuwe wedloop. Ditmaal heeft China het voortouw genomen en het beent de achterstand op de VS razendsnel bij. In 2019 landde een Chinese sonde op de achterkant van de maan, de 'dark side' die nooit te zien is vanop de aarde. Dat was een primeur. En eind vorig jaar bracht een capsule de eerste maanstalen mee in 40 jaar.