China executeert topfinancier

De gewezen topman van Huarong Asset Management werd in 2018 opgepakt en bekende vorig jaar schuld op de Chinese staatstelevisie. Lai werd ook schuldig bevonden aan relaties buiten zijn huwelijk met verschillende vrouwen met wie hij onwettige kinderen had.

Machtshonger Peking

Dat Lai meteen de zwaarste straf kreeg, is volgens China-expert Ties Dams uitzonderlijk. 'Zakenlui krijgen doorgaans huisarrest of worden even weggestopt in een comfortabele cel. Waarop vaak een geregisseerde terugkeer volgt, inclusief een publieke schuldbekentenis of excuses.'