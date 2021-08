China gaat bedrijven nog jarenlang de duimschroeven aandraaien

'Beter leven'

Een grote verrassing is de toon van het vijfjarenplan niet. Beijing toont zich al maanden bemoeizuchtig bij e-commerce- en technologiebedrijven. Zo slikte internetreus Alibaba al een miljardenboete van de mededingingsautoriteit en ging recent opnieuw door het stof, na een schandaal over seksueel misbruik op het werk. De grootste deeltaxi-app van China, Didi, verdween eerder prompt uit de Chinese appstore, nadat het in New-York 3,7 miljard euro ophaalde op de beurs. Socialemediagigant Tencent moest verplicht een einde maken aan alle exclusieve deals over muziekrechten. Lucratieve, private bijlesscholen kregen het verbod om nog winst te maken, waardoor de Chinese onderwijsgoeroe Larry Chen in één klap 15 miljard dollar armer was.