China haalt financiële bazooka boven in strijd tegen Coronavirus

De Chinese overheid gaat 9,4 miljard euro investeren om het dodelijke Corona-virus in te dammen.

De Chinese minister van financiën zei zondag dat de verschillende overheden in het land 71,9 miljard yuan, of omgerekend 9,4 miljard euro gaan investeren in de strijd tegen het Corona-virus. Het geld moet dienen om te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot de juiste medische diagnose en behandeling, aldus de minister.