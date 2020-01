China in de ban van mysterieuze longziekte

Een nieuwe variant van het coronavirus beroert de gemoederen in China. De Chinese gezondheidscommissie meldt nu dat de besmetting van mens tot mens gebeurt. Het Antwerps Instituut voor Tropische Geneeskunde maakt zich niet teveel zorgen. Volgens hen bestaat die kans, maar is die eerder gering.

Een nog onbekende longziekte eiste dit weekend drie slachtoffers, in totaal zijn er al meer dan 200 besmettingen gesignaleerd. De Chinese president Xi Jinping is duidelijk. 'Het leven en de gezondheid van de bevolking moet absolute prioriteit krijgen. Het virus moet resoluut worden tegengehouden.'

Variant van coronavirus

De longziekte is een nieuwe variant van het coronavirus. De symptomen zijn divers. In bepaalde gevallen is er enkel sprake van een verkoudheid, andere personen zijn er veel erger aan toe. Ook dieren zijn vatbaar. De ziekte vertoont gelijkenissen met het SARS- en MERS-virus. SARS is een ernstige virale infectie die in 2002 en 2003 honderden slachtoffers maakte in China en Hong Kong.

De kans op besmetting van mens op mens bestaat, maar is gering Ula Maniewski Dokter Instituut voor Tropische Geneeskunde

Wetenschappers gaan er nu van uit dat het virus geen SARS-proporties zal aannemen en dat de virus minder verregaande gevolgen zal hebben. Het Antwerps Instituut voor Tropische Geneeskunde nuanceert de boodschap van de Chinese gezondheidscommissie. 'De kans op besmetting van mens op mens bestaat, maar is gering', zegt dokter Ula Maniewski. 'Bijna alle besmette personen zijn op de South China Seafood City in Wuhan geweest. Dit is een markt waar zeevruchten, maar ook andere dieren zoals kippen, vleermuizen en marmotten worden verkocht. Men vermoedt dat ze daar de besmetting via dieren hebben opgelopen.'

Angst voor epidemie

De ziekte dook eind vorige maand voor het eerst op in Wuhan, een Chinese miljoenenstad. Ook in de Chinese hoofdstad Peking raakten gevallen bekend. Vorige week breidde het virus zich verder uit naar Japan en Thailand. Vandaag is een eerste besmetting in Zuid-Korea aan het licht gekomen.

Met het Chinees Nieuwjaar neemt de vrees op nieuwe besmettingen toe.