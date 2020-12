China keurt eerste eigen vaccin goed

Volgens producent Sinopharm - een bedrijf in handen van de Chinese overheid - blijkt uit de laatste testronde dat het vaccin voor 79,3 procent effectief is. Dat ligt onder de doeltreffendheid van de shots van Pfizer-BioNTech en Moderna, maar ligt in lijn met de dosiscombinatie van het AstraZeneca-vaccin die deze week groen licht kreeg in het Verenigd Koninkrijk.