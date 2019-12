China knuffelt Macau om Hongkong te jennen

Onder auspiciën van Xi Jinping viert Macau zijn 20ste verjaardag als ‘speciale bestuurlijke regio van China’. Om het gebied te belonen voor zijn loyaliteit bedelft Peking het met cadeaus.

In een opperbeste stemming stapte Xi Jinping woensdag in Peking op het vliegtuig naar Macau. Terwijl het naburige Hongkong al een half jaar rebelleert tegen de groeiende Chinese inmenging in de stadstaat, rolt de 50 kilometer meer westwaarts gelegen ‘speciale bestuurlijke regio van China’ deze week de rode loper uit voor de Chinese president.

De inwoners van Macau voelen zich vereerd omdat Xi met hen komt herdenken dat Portugal de controle over het amper 30 km2 grote gebied twee decennia geleden overdroeg aan Peking. Net als Hongkong, die andere voormalige Europese buitenpost, kunnen de 620.000 Macauers volgens het principe ‘één land, twee systemen’ sindsdien prat gaan op een zekere mate van autonomie.

Dat China ook bij hen een steeds stevigere voet tussen de deur probeert te krijgen, lijkt de inwoners van het schiereiland evenwel minder te deren dan de buren aan de andere kant van de Parelrivier. Verbazen hoeft dat niet. In tegenstelling tot in Hongkong is een meerderheid van de Macauers afkomstig van het Chinese vasteland. Van exploderende huurprijzen en een dalende koopkracht heeft het op een na rijkste gebied ter wereld naar bbp per capita, evenmin last.

Gokindustrie

Toch zijn de Macauers niet vrij van zorgen. Hun regio is voor liefst 80 procent van de inkomsten afhankelijk van de gokindustrie. En die draait door de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en de daarmee gepaard gaande economische groeipijnen, de zwakkere Chinese yuan, de protesten in Hongkong en de opkomst van gokhubs in Zuidoost-Azië steeds minder als een tierelier.

Een diversificatie van de economie dringt zich op. Peking is, als beloning voor de loyaliteit in Macau, meer dan bereid een handje toe te steken. ‘We slaan de handen in elkaar om een blauwdruk voor de toekomst van Macau uit te tekenen’, zei Xi bij zijn aankomst.

In zijn koffer heeft de Chinese president een karrenvracht economische cadeaus zitten. Hij hoopt van Macau een financieel centrum te maken. Meer dan waarschijnlijk kondigt hij tijdens zijn driedaagse bezoek de oprichting aan van een beurs met de yuan als betaalmiddel. Daarnaast broedt Peking op de creatie van een instantie die transacties kan afhandelen, een ‘settlement center’. En de Chinezen zijn van plan de toeristische sector een duw in de rug te geven.

Waarschuwing

Vooralsnog zijn Xi en co. niet van plan Hongkong als financiële hub en bruggenhoofd tussen het Westen en China te vervangen door Macau. Maar de demarches kunnen moeilijk anders geïnterpreteerd worden dan als waarschuwing aan de stadstaat. ‘Vroeger gaven we al het gunstige beleid aan Hongkong. Maar we willen diversifiëren’, luidt het. Macau lijkt het plan B als Hongkong helemaal ontspoort.