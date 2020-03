China krabbelt recht na dreun door coronavirus

Nu China niet langer het epicentrum van de coronapandemie is, komt het dagelijkse leven er geleidelijk op gang. De autoriteiten richten het vizier voortaan op het besmettingsgevaar uit het buitenland.

De Chinese autoriteiten meldden woensdag voor de tweede dag op rij slechts één nieuwe lokale besmetting met het coronavirus. En opnieuw werd die gedetecteerd in de provincie Hubei, waar de uitbraak in december begon in de stad Wuhan. Er kwamen woensdag wel nog twaalf andere coronagevallen bij, maar die mensen raakten buiten China besmet. Het aantal doden steeg met elf naar 3.237.

De cijfers liggen ver onder die van enkele weken geleden, toen China dagelijks duizenden nieuwe besmettingen detecteerde. Inmiddels zijn er meer doden buiten China geteld - volgens de stand woensdagmiddag 4.679 - dan in de Volksrepubliek. Ook het aantal geregistreerde 'niet-Chinese' besmettingen ligt al een tijd hoger: van de ruim 194.000 gevallen woensdag gebeurden er net geen 81.000 in China.

Draconische maatregelen

China lijkt de strijd tegen het coronavirus dus te hebben gewonnen. Dat gebeurde door draconische maatregelen die het openbare leven in een groot deel van het land compleet verlamden. De autoriteiten plaatsten tientallen miljoenen mensen in quarantaine en legden een uitgebreid reisverbod op. Dat gebeurde om te vermijden dat arbeidsmigranten, die rond het Chinees Nieuwjaar van eind januari massaal hun familie bezoeken, het virus zouden verspreiden.

3,4 procent Groei in 2020 Analisten verwachten dat de Chinese economie dit jaar met amper 3,4 procent groeit, het laagste peil sinds 1976.

De ingrijpende maatregelen gaven de Chinese economie een ongezien forse dreun. De kleinhandel zag de omzet in januari en februari met ruim een vijfde kelderen en de industriële productie zakte met 13,5 procent. Naar alle verwachting tekent China in het eerste kwartaal een krimp van 9 procent op. Het regime maakt zich sterk dat het de situatie snel kan rechtzetten. Maar analisten rekenen op een groei van 3,4 procent dit jaar, het laagste peil sinds 1976.

Winkels open

Terwijl almaar meer Europese landen in lockdown gaan, komt het normale leven in China stilaan op gang. De restricties op reizen zijn versoepeld waardoor arbeidsmigranten weer naar de fabrieken kunnen gaan. En steeds meer winkels, shoppingcenters en restaurants openen de deuren, als ze kunnen aantonen dat ze voldoende maatregelen nemen om het gevaar op besmetting te minimaliseren. Scholen blijven wel nog gesloten, zeker tot eind maart.

De monsteroperatie van de afgelopen weken heeft het aantal lokale besmettingen bijna tot nul herleid. Maar het gevaar komt inmiddels van buitenaf, waarschuwen de autoriteiten. Ze riepen de bevolking op niet te reizen naar zwaar getroffen landen in Europa, naar Iran en de Verenigde Staten. De waarschuwing kwam er nadat de Wereldgezondheidsorganisatie had gemeld dat Europa is uitgegroeid tot het epicentrum van de epidemie.

In quarantaine

Het aantal 'geïmporteerde' besmettingen lag woensdag voor de vijfde dag op rij hoger dan de nieuwe lokale gevallen. Veel grote steden nemen volop maatregelen om te vermijden dat wie aankomt uit het buitenland zomaar de grens kan oversteken. De hoofdstad Peking plaatst bijvoorbeeld alle passagiers voor twee weken in quarantaine. Sjanghai, de grootste stad van China, doet dat voor reizigers uit 16 risicolanden.

Als iets met mij gebeurt, ben ik liever in China. De gezondheidszorg is er beter. Liu Teruggekeerde student

Opmerkelijk is dat meer en meer Chinezen die in het buitenland studeren of werken, terugkeren. Velen keren terug uit vrees voor een escalatie van de situatie in Europa en de VS, zeker na berichten dat de lokale ziekenhuizen de toestroom aan zieken niet aankunnen. 'Als iets met mij gebeurt, ben ik liever in China', zei de uit de VS teruggekeerde student Liu in de krant South China Morning Post. 'De gezondheidszorg is er beter, het medische systeem heeft al tienduizenden gevallen behandeld.'