China laat onderzoekers WGO niet binnen

Onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) krijgen geen visum om in China de oorsprong van het coronavirus te onderzoeken. China zegt verder te onderhandelen met de experts.

Peking weigert de toegang van een tienkoppig team van de WGO dat de oorsprong van Covid-19 wil onderzoeken. Het virus dook eind 2019 voor het eerst op in de Chinese miljoenenstad Wuhan. De pandemie die daarop volgde, besmette wereldwijd al meer dan 86 miljoen mensen en kostte het leven aan bijna 2 miljoen mensen.

'Twee onderzoekers hadden hun reis naar China al aangevat, anderen konden op het laatste moment niet afreizen', zegt WGO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. De directeur-generaal is 'erg teleurgesteld' dat China de virologen weigert te ontvangen. Chinese ambtenaren zouden normaal de visumprocedure versnellen, zegt Ghebreyesus.

De WGO wil het onafhankelijk onderzoek zo snel mogelijk opstarten. China is bang voor vooringenomenheid bij de onderzoekers. Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, verklaarde afgelopen weekend dat almaar meer onderzoek erop wijst dat de pandemie waarschijnlijk werd veroorzaakt 'door afzonderlijke uitbraken op meerdere plaatsen in de wereld'.

Volgens de Chinese regering staat het niet vast dat Wuhan de bron is omdat het virus daar het eerst opdook. Staatsmedia verwijzen naar onbevestigde berichten dat er voor Wuhan al corona-infecties waren in andere landen en dat het virus vervolgens opdook in de miljoenenstad.

Uiteindelijk stemde China na grote internationale druk en maandenlange onderhandelingen in met het onderzoek, op voorwaarde dat het niet alleen in China maar ook in andere landen plaatsvindt. En elke onderzoeker moet van Peking de zegen krijgen alvorens aan de slag te kunnen.

Markt van Wuhan

De WGO-onderzoekers planden samen met Chinese wetenschappers de markt in Wuhan te bezoeken waar wilde dieren werden verhandeld. Wetenschappers geloven dat het virus is ontstaan in vleermuizen.

Het is onduidelijk of en wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. Peking verzekert dat de gesprekken met de onderzoekers worden verdergezet. De WGO 'vertrouwt en hoopt' dat de vertraging het gevolg is van 'een bureaucratisch en logistiek probleem dat snel kan worden opgelost'.